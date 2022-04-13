رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق: لا أستبعد فوز مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية

قال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق،إدوار فيليب،اليوم الأربعاء، أن الجولة الثانية من الأنتخابات الرئاسية لم تحسم بعد لصالح إيمانويل ماكرون .



وأضاف فيليب عبر أثير أذاعة فرانس أنتير،"هذه الانتخابات ما زالت مفتوحة (...) أعتقد أن مارين لوبان يمكن أن تفوز وعلينا أن نأخذ هذه الانتخابات على محمل الجد ." .



وتابع إدوارد فيليب، قائلا:" يجب علينا الحشد لصالح ماكرون لأنه فى حال وصول مارين لوبان إلى الإليزية ستكون إشكالية خطيرة للغاية يجب أخذ هذه الانتخابات و الفرنسيون على محمل الجد" إلا فلن تكون فرنسا هي نفسها إذا تم انتخاب مارين لوبان.



و فيما يتعلق بمستقبله السياسي ، أشار إدوارد فيليب إلى انه رغم ارتباطه الشديد بدوره كرئيس لبلدية لوهافر، إلا أنه لا يستبعد خوض الانتخابات التشريعية إذا تم انتخاب مرشحة اليمين المتطرف رئيسًا.لبلاد.

و يشار إلى أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ( 5ر28%) تصدر نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت الأحد الماضى و حلت مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان فى المرتبة الثانية (6ر23%)، ، ليتواجه المرشحان فى الدورة الثانية من هذه الانتخابات المقررة في 24 أبريل الجاري.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من هذه الانتخابات، 65% حتى الساعة الثالثة بعد الظهر وبحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية، سجلت هذه الانتخابات تراجعا في نسبة المشاركة قدره 4ر4 نقاط نقاط مقارنة بانتخابات 2017 ( 42ر69%)وانتخابات عام 2012 نحو ( 59ر70%)

وفي محاولة منهم لقطع الطريق على اليمين المتطرف، وتفويت فرصة دخوله للإليزيه لأول مرة من خلال مرشحته مارين لوبان، التي وصلت للمرة الثانية بعد انتخابات 2017، إلى الجولة الثانية، دعا مرشحو الكثير من الأحزاب التي لم توفق، إلى دعم مرشح حزب الوسط "الجمهورية إلى الأمام" الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.