الفنانة عايدة رياض: أفضل الزواج من رجل أصغر مني .. أبرز التصريحات

حلت الفنانة عايدة رياض ضيفة مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، لتكشف كواليس حياتها الشخصية والمهنية.

صغير في السن

كشفت الفنانة عايدة رياض، عن مواصفات شريك حياتها، مؤكدة أنها تفضل الزواج من شخص أصغر منها من حيث السن.

وأضافت عايدة رياض، أنها تفضل في حال الارتباط يكون سن هذا الشخص أصغر، لافتة إلى أن هذا الأمر له أسباب.

وتابعت عايدة رياض، أن :"هاخد واحد في سني، ونقعد نعالج بعض يعني، وممكن يكون سنة ٥٥ عاما وشباب ولذيذ، ولازم يكون معجب بردوا، ويقدر يدلعني".

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