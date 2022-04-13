محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

تتناول دراما رمضان خلال هذا العام نمطا جديدا من اللغة الأدبية والتأريخية التي افتقدناها كمشاهدين ونقاد السنوات الماضية في كثير من المسلسلات التي عرضت على الشاشة الفضية، حيث لم تقم كثير من مسلسلات المواسم السابقة بأي دور سوى الدور الترفيهى، وإن كان الدور الترفيهي هو هدف أصيل للدراما إلا أن رمضان هذا العام كان له هدفا أسمى وأعلى فى تقديم مسلسلاته وأهم أهداف هذا العام المعرفة الإنسانية والتعمق في جذور الشخصية المصرية الأصيلة والتجديد في الطرح الدرامي والاجتماعي والثقافى وموقف السياسة من الفكر والمفكرين.

وإذا أخذنا مسلسل "الإختيار 3" كنموذج سنجد أن هذا المسلسل منذ بداية أجزائه الأولى على مدار ثلاث سنوات كان يحمل رسالة توعوية للمجتمع المصرى والمشاهد العربي بشكل عام، ويسلط الضوء على ألسنة التناقض التي تدعي التدين ويعرض الواقع والتاريخ كما يجب أن يكون دون تزييف أو تجميل، فالمسلسل متحمس لإخراج إبداع الواقع من خلال ممثلين لديهم قدرات خاصة ومخرج مبدع لديه عمق فى التجارب التي تمس القلوب، وخاصة أن الأفراد القائمين على هذا العمل هم بمثابة أفراد استثنائيين كونهم يمثلون الشخصية المصرية التي تبحث عن الأصول والجذور.

والاختيار هو المسلسل الوحيد من وجهة نظرى الذى رد على سؤال: كيف سلبت القوى الإنتهازية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية الروح الوطنية التي عززتها الثورة؟!!، الإخوان عملوا على زعزعة إنتماء البعض بالقضية الوطنية، بل الأكثر من هذا أدخلوا فى نفوس بعض المذبذبين والضعفاء الكفر بقضية الوطن ونبذوا جميع قيم الحياة الشريفة وبرروا ذلك بفساد الحياة السياسية وهم من أفسدوا كل شيء حولنا.

والإختيار عالج في أجزائه الثلاثة قضية الشعور بالظلم الإجتماعى والذى يعد أحد العوامل التي قد تضعف روابط انتماء الفرد لمجتمعه وقيمه وعاداته، كما عالج مسلسل الإختيار مشكلة الإحساس بالاغتراب الذى ذرعته الجماعة فى بعض أصحاب النفوس الضعيفة، كما عالج هذا المسلسل الإستثنائي مشكلة الخلافات الأسرية داخل البيت الواحد والأسرة الواحدة التي نتجت عن زرع الجماعة الإخوانية أفكارها المسمومة فى عقول بعض الشباب الصغير الذى كان هدفهم بقصد، فهؤلاء الشباب الصغير كان هدفا سهلا لهم لاستخدامها مستقبلا فى التمرد على القيم والعادات.

الجماعة الإرهابية أضعفت الإنتماء عند الأسرة وبالتالي كان بداية ضعف الإنتماء على المستوى الاجتماعى والوطنى ومن ثم إستخدام الجميع فى مساندتهم لبيع الوطن وأراضيه وتاريخه العميق هذا كما كانت تصور لهم عقولهم الفاسدة، ولكن جاءت القوات المسلحة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليفوتوا الفرصة على الخونة والمتطرفين، بل ومحاربة أفكارهم التي أثرت على الإنتماء سلبا وخلقت نوعا من الاغتراب والانفصال عن المجتمع.

كما أن المسلسل يسلط الضوء ناحية ملامح الشخصية المصرية الحقيقية التي تتسم بالتسامح الدينى الرافضة للتطرف والأفكار العدوانية والرافضة للجماعات الدينية التي تتخذ الدين ذريعة ووسيلة لأهدافها الدنيوية وزاد الهدف التوعوي من خلال المستقبل وذلك بسرد الحقائق كما جاءت فى الواقع دون حبكة درامية لتوثيق فترة من أهم فترات مصر فى تاريخها وبالتالي لن يستطيع أحد سرقة التاريخ أو تزيفه أو وضع بعض السم فيه، وبرغم أن المسلسل يفتقد الى الحبكة الدرامية الخيالية لكن يعتبر الأفضل بالحبكة الدرامية الواقعية التي تمس القلوب والعقول.