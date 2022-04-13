فتاوى تشغل الأذهان ..هل يصح صوم وصلاة الحامل التي نزفت في نهار رمضان ..وحكم كشف الطبيب على مريضة أثناء الصيام ؟ ..مريض الزهايمر إذا أكل أو شرب ناسيا هل يصح صومه؟

فتاوى تشغل الأذهان :

هل يصح صوم وصلاة الحامل التي نزفت في نهار رمضان؟

هل كشف الطبيب على مريضة في نهار رمضان مفطر ؟

حكم صيام مريض الزهايمر إذا أكل أو شرب ناسيا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، وفتاوى الصيام التي تهم المسلمين في شهر رمضان، نرصد أبرزها في فتاوى الصيام.

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن النزيف ليس من موجبات الفطر في رمضان ، لأنه شيء عارض وليس دائما كدم الحيض أو النفاس .

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة المسجل عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ردا على سؤال : " امرأة حدث لها نزيف وهي حامل أثناء رمضان، فهل يصح لها أن تصوم وتصلي في تلك الحالة ؟ الحمل من الأمور التي يجوز فيها المرأة للفطر في رمضان وعليها القضاء بعد انتهاء الحمل و الرضاع ، ولكن عليك مراجعة الطبيب أولا فإذا أذن لك بالفطر خوفا على حياتك وحياة الجنين فيجب الانصياع لتعليمات الطبيب ، أما إذا كان الصوم ليس مضرا على الحمل فهنا يجوز لك الصوم وإذا شعر ت بالإعياء فلا بأس بالإفطار.

وأوضح جمعة أن النزيف كذلك ليس سببا للإفطار ولكن يجب مراجعة الطبيب أيضا في الأمر وحسب ما يقول لك ، أما الحائض والنفساء فيحرم عليهن الصوم .

وتابع بالنسبة لصلاتها فهي صحيحة لأن النزيف عارض حتى ولو استمر معها لفترة فكل ما عليها ان تحتاط وتتوضأ عند كل صلاة وتصلي بشكل طبيعي .

هل كشف الطبيب على مريضة في نهار رمضان مفطر ؟

أعمل طبيبا لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطر؟..سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يُبْطِل صومه هو، أَمَّا بالنسبة للمرأة المريضة؛ فإنه يفسد صومها عند الجمهور بما يصل إلى الجوف عن طريق القُبُل أو الدُّبُر؛ خلافًا لبعض الفقهاء، ولمَن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تُقلِّد هذا القول، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف، وينبغي أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.

حكم صيام مريض الزهايمر إذا أكل أو شرب ناسيا

قالت دار الإفتاء المصرية، أن مريض الزهايمر إذا أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة.

وأضافت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: " ما حكم صيام مريض الزهايمر إذا أكل أو شرب ناسيًا في رمضان؟ "، عبر موقعها الرسمي، أن الزهايمر داءٌ يصيب العقل، وله أعراض ومراحل؛ تبدأ بالنسيان وتناقص في الذاكرة، وتنتهي بفقدان الذاكرة كلية، وقد جاء ذكرُ قريبٍ من هذا في النصوص الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾، [النحل: 70].

وذكرت قول الإمامُ الفخر الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب" : [وهو إشارة إلى مراتب عمر الإنسان، والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب: أولها: سن النشوء والنماء. وثانيها: سن الوقوف وهو سن الشباب. وثالثها: سن الانحطاط القليل وهو سن الكهولة. ورابعها: سن الانحطاط الكبير وهو سن الشيخوخة].

وأشارت إلى أن الإمام البيضاوي بين في تفسيره "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" معنى قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أي: [ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في النسيان وسوء الفهم].

وبينت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- استعاذ مِن أنْ يُردَّ إلى أرذل العمر؛ فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الملك بن عمير، سمعتُ عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»، فحدثت به مصعبًا فصدقه.