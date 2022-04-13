بلومبرج: مصر تدرس إضافة الهند كمنشأ لاستيراد القمح..ونواب:ورقة رابحة لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع..والدولة عازمة على تخطي الأزمة الاقتصادية..والوزراة لديها معامل لإجراءات الصحة الصحة النباتية

وفداً مصري يزور الهند للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية وفحص الحبوب

برلماني: الدولة تسعى ل توفير السلع لتحقيق الأمن الغذائي القومي و ضبط المحتكرين

زراعة النواب:، 80 % من استيرادنا يعتمد على أوكرانيا

أكدت وزارة التموين أنها تدرس هذا الشهر إضافة الهند إلى 16 منشأً آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

و بحسب “بلومبرج الشرق”أضافت وزارة التموين في بيان لوكالة رويترز أن وفداً من وزارة الزراعة يزور الهند حالياً "للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية وفحص الحبوب الهندية تمهيداً لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر".

فى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان أن متابعة الرئيس السيسي لمخزون السلع الاستراتيجية والتوجيه باستمرار الحفاظ على هذا المخزون وإتاحة كل السلع وبوفرة في الأسواق، يؤكد أن الدولة عازمة على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، مثلما حدث في جائحة كورونا والجميع يثقون في تحقيق هذا.

وأشاروا إلى أن الحكومة عبر كل قراراتها وتوجيهاتها تثبت انحيازها للمواطن البسيط، وتوفير احتياجاته من السلع الأساسية وغيرها في مختلف المجالات، لعبور تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بسلام .

بداية قال النائب ، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،‘إن التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والإستراتيجية ومتابعة أسعارها السوقية، جاءت لتلبية لاحتياجات المواطنين ، واتاحتها بمختلف المنافذ الحكومية والتموينية، مما يؤكد انحياز الدولة للمواطن المصري والشعور بأعبائه، والعمل على حلها من خلال توفير السلع لتحقيق الأمن الغذائي القومي من جهة ، و ضبط المحتكرين من جهة أخرى .

وأشار “ ملك ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”إلى أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الأخيرة على إتاحة العديد من مصادر استيراد الغذاء بشكل عام والقمح بشكل خاص، و وضع العديد من الخطط لشراء إمدادات شهرية إضافية من القمح ، موضحا أن هذه الخطوة أعطت للدولة القدرة على توفير كافة احتياجاتها بشكل آمن تحسبا لأي ظروف قهرية أو استثنائية ، مثلما حدث جراء أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

كما لفت عضو زراعة البرلمان إلى توجيهات الرئيس السيسي بتوفير ١.٨ مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية ، علاوة على توفير 6 أشهر احتياطيا لكل السلع بدلا من 3 أشهر ، مؤكدا أن دراسة مصر لإضافة الهند كمنشأ لاستيراد القمح ليس محل دراسة ، ولكنه أمر قائم بالفعل لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر.

فى سياق متصل،قال النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،أن 80 % من استيراد مصر للقمح يعتمد على أوكرانيا و روسيا ، لافتا إلى أنه وبعد الحرب الأخيرة وجدت مصر فى ذلك ضرورة حتمية للبحث عن مصادر بديلة لاستيراد القمح وكان الاتجاه لإضافة الهند كمنشأ جديد للاستيراد.

وأشار “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن انتاج الهند من القمح خلال العام الجاري بلغ 110 مليون طن ، كما أن لديها فائض كبير للتصدير ، لافتا إلى أن اعتماد مصر على السوق الهندى ورقة رابحة ، حتى وإن كانت مكلفة.

و أوضح أن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ستعتمد على كيفية دعم إنتاج القمح سواء عن طريق التوسع الأفقي أو البحث الزراعي، إلى جانب دخول أصناف جديدة عالية الانتاج ، أو عن طريق معالجة مشاكل رغيف الخبز لاسيما المدعم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .

وعن إجراءات الصحة النباتية وفحص الحبوب الهندية، أفاد عضو زراعة البرلمان بأن وزراة الزراعة لديها معامل الحجر الزراعي ومعامل تحاليل السموم ، والتى من خلالها يتم إخضاع الغلال والحبوب للفحص فى أماكنها وقبل شحنها ، وكذا تحليلها فى الموانيء، للتأكد من خلوها الأمراض والفيروسات والصدأ ، والغرض من هذا كله الحفاظ على صحة المواطن المصري فى المقام الأول.