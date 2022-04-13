داعية إسلامي: عندما يتصدق الإنسان بما يحتاجه يُرد إليه مباشرة|فيديو

تحدث أحمد الطلحي الداعية الإسلامي خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" من تقديم نشوى مصطفى والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، عن حقيقة جملة كما تدين تدان، قائلًا:" عندما يقوم الإنسان بالتصدق بما يحتاجه يُرد إليه مباشرة، معقبًا:" إذا كان يريد طبطبة وجبر خاطر يجب أن يتصدق بها على الناس، فالكلمة الطيبة صدقة والابتسامة في وجه أخيك صدقة".



وفي سياق آخرأجاب عن، ما هي الصدقة وكيف أتصدق؟

لا يجوز أن نترك الفقراء والمحتاجين دون مساعدتهم لذا وجب علينا أن نعطيهم من رزق الله، فنحن وكل ما نملك ملك لله عز وجل، وتعتبر الصدقة نوعا من العبادات التي نود التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

ويتصدق الإنسان عن طريق تقديم الأموال أو الطعام أو الكساء وغيرها من أنواع الصدقات والتي لا تشمل على نوع واحد فقط، ويُفضل أن تُقدم في الخفاء حتى لا تكون رياء، وأن تكون في أوقات الصحة والمرض ليس في أوقات المرض فقط.

من أحق الناس بالصدقة

ومن أفضل الصدقات التي يقدمها الشخص لأسرته أو للأصدقاء، والصدقات التي تقدم للأيتام والمساعدة في الجهاد في سبيل الله، والتي يقدمها الشخص قليل المال الذي يتصدق على الأقل منه.

أنواع الصدقة

-الصدقة المادية: والتي تكون أموال أو ملابس أو طعام أو أي شيء من الممكن أن يستفيد منه الشخص الذي يأخذها مننا.

-الصدقة المعنوية: كالابتسامة في وجه الناس، والكلمة الطيبة، أي ما يترك أثر نفسي طيب في نفوس الناس.

-الصدقة الجارية: وهي صدقات يأمل بها المسلم أن يستمر ثوابها حتى بعد موته، كبناء مسجد، أو سبيل للماء، أو بناء مدرسة، أو تقديم كتب أو علم يستمر الناس من الاستفادة منه حتى بعد وفاة الشخص المتصدق.

الصدقة وفضلها

-تساعد الصدقة في تكفير السيئات لقوله تعالى (إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) صدق الله العظيم.

-الرزق الوفير لقوله تعالى (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم.



-تطهير نفس المتصدق لقوله تعالى (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّـهُ سَميعٌ عَليمٌ) صدق الله العظيم.

-ترابط المجتمع وعدم وجود حقد بين الناس قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) صدق الله العظيم.