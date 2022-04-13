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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تسجيل أول حالة في اليابان .. أعراض متحور أوميكرون XE

أوميكرون
أوميكرون

سجلت وزارة الصحة اليابانية أول حالة إصابة بالمتحور الجديد من أوميكرون xe  لسيدة في الثلاثينيات من العمر، وقد ثبتت إصابتها بعد وصولها إلى اليابان قادمة من الولايات المتحدة في 26 مارس الماضي، فيما لم تظهر عليها أي أعراض.

المتغير الفرعي أوميكرون Omicron XE هو الأحدث في سلسلة سلالات فيروسات التاجية التي أثارت فضول ذعرا في العالم وأثارت مخاوف بشأن زيادة قابلية الانتقال أو الخطورة.

قال الخبراء إن السلالات المؤتلفة من فيروسات كورونا، وهي مزيج من سلالتين، لا بد أن تظهر مع انتشار الفيروس بين الناس.

قال كارلوس مالفستوتو، أخصائي الأمراض المعدية في مركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو، لموقع Healthline ، "لقد حدث بالفعل عدة مرات ، وعادةً ما يحدث ذلك هو أن لديك نوعان من المتغيرات المتداولة ، وقد يصاب شخص ما بكليهما في نفس الوقت. 

قال مالفستوتو إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن XE أفضل في الهروب من المناعة من العدوى السابقة أو التطعيم.

تاج الدين: متحور أوميكرون الجديد أقل عدوانية وشراسة.. فيديو

اعزل نفسك .. علامات شبيه بنزلات البرد يمكن أن تكون أوميكرون

أعراض أوميكرون Omicron XE 

يختلف المتغير الجديد قليلاً عن الأعراض المرتبطة عادةً بـ كورونا Covid، مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق والحمى، كما أنه يتشابه مع أوميكرون الأصلي، والذي غالبًا ما يقدم على أنه مرض أكثر اعتدالًا.

يُعتقد أن الأعراض الأخيرة لمتغير Covid XE الجديد تشبه نزلات البرد، مع سيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس الأكثر شيوعًا.

وفقًا لـ nhs.uk ، فإن علامات كورونا Covid-19 التي يجب على الأشخاص الانتباه إليها تشمل: ضيق التنفس، والشعور بالتعب أو الإرهاق، وألم في الجسم، والصداع، والتهاب الحلق، وانسداد أو سيلان الأنف، وفقدان الشهية، الإسهال.

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