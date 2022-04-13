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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جديد في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 13-4-2022

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 13-4-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" .

أسعار جرام الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب  من عيار 24 إلى 1,166 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,020 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 874 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 680 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم


وسجل سعر أوقية الذهب نحو  36,467 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8,208 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,172,571 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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