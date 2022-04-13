بخطوات غير تقليدية .. طريقة عمل تكا السمك

هل أنت من عشاق تناول السمك، يمكنك تقديمه بطريقة سهلة وسريعة ومذاق لذيذ.

إليك طريقة عمل السمك بالمقادير والخطوات وفقا لموقع"food.ndtv"



إجمالي وقت الطهي20 دقيقة

وقت التحضير10 دقائق

وقت الطبخ10 دقائق

حصص الوصفة2



مقادير تكا السمك

سمك

1 كوب زبادي سميك

4 ملاعق كبيرة زيت

1 معجون بصل

1 ملعقة كبيرة معجون الزنجبيل

1 ملعقة كبيرة معجون ثوم

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة

1 ملعقة صغيرة كمون بودرة

1/4 ملعقة صغيرة مسحوق جوز الطيب

1 ملعقة كبيرة مسحوق فلفل أحمر

كزبرة طازجة للتزيين



طريقة عمل تكا السمك



1.في وعاء كبير ، أضيفي جميع مكونات التتبيلة واخفقيها حتى تحصلي على عجينة متجانسه.

2.الآن نضيف البهارات المسحوقة ويخفق كل شيء بالتساوي

.3.أضيفي شرائح السمك إلى التتبيلة واستخدمي يدك بالتساوي وغطي كلا الجانبين

.4.غطي الوعاء المتبل بغطاء وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

5.نضع السمك في سيخ ونضع عليه بعض الكزبرة.

6.طهي لمدة 10-15 دقيقة.

7.قدميها ساخنة مع الصلصة الخضراء.