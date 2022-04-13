الأرصاد: طقس الغد ربيعي معتدل نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 26

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس طقس ربيعي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 14

الاسكندرية 22 14

وادى النطرون 25 15

طنطا 26 15

شبين الكوم 25 14

دمنهور 24 15

بلطيم 21 13

مطروح 21 13

السلوم 20 13

سيوة 22 14

بورسعيد 21 13

دمياط 22 15

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 14

الاسماعيلية 25 15

السويس 26 15

العريش 20 14

رفح 19 13

رأس سدر 29 15

نخل 25 12

نويبع 28 16

طابا 26 16

كاترين 25 13

الطور 24 18

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 27 15

بنى سويف 27 15

المنيا 28 16

أسيوط 29 14

سوهاج 31 18

قنا 33 19

الأقصر 34 19

أسوان 35 20

ادفو 34 22

أبوسمبل 34 21

الوادى الجديد 32 20

شلاتين 29 18

ابو رماد 28 17

حلايب 27 17

رأس حدربة 28 17