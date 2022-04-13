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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة .. صلاح عبدالله مذيع تليفزيوني في يجعله عامر

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

يطل الفنان الكبير صلاح عبدالله، يوميا ولأول مرة في مشواره الفني، بدور مذيع تلفزيوني، وذلك من خلال برنامج "مع العيسوي" الذي  يقدمه ضمن أحداث مسلسل السيت كوم "يجعله عامر".

ويشارك في بطولته نورهان، صلاح عبدالله، صلاح الدالي، إنعام سالوسة، مفيد عاشور، مصطفى هريدي، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب، تأليف مي عصام وإخراج سامح الشوادي.

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مسلسل “يجعله عامر” من نوعية دراما السيت كوم، ويطرح في إطار اجتماعي كوميدي مجموعة من القيم والتعامل الأخلاقي، من خلال إلقاء الضوء على بعض المشكلات التي تواجه الشباب، حيث يتناول حياة أسره مصرية مكونة من أب يعمل مدرس رياضيات، وأم، ربة منزل، وعدد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة.

ويحاول في أحداث المسلسل، كل من الأب والأم القيام بدورهم في التربية على القيم والأخلاق لكن بشكل غير مباشر، مما يضعهم في العديد من المآزق الكوميدية والتي تنتهي برسالة خفية يلتقطها المشاهد في المعاملات والتربية التي نشأت عليها أسرنا العربية.

المسلسل يعرض يوميا الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد عرضه الساعة 2:35 بعد منتصف الليل، وأيضا الساعة 2:00 ظهرا.

الفنان الكبير صلاح عبدالله مع العيسوي مذيع تلفزيوني يجعله عامر السيت كوم

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