عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطرق والمحاور بالجيزة وشرم الشيخ

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء إيهاب ذذ الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الهيئة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور إلى جعل الحركة المرورية أكثر سهولة ويسرا، والتخفيف من الكثافات المرورية عليها، فضلاً عن دور تلك المحاور فى الربط بين العديد من المناطق، وذلك بما يخدم قاطنيها، والأنشطة الاقتصادية والتجارية  القائمة والمقترح اقامتها بتلك المناطق، وتحقيق التنمية المستهدفة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المخططات والموقف التنفيذى الخاص بتطوير منطقة غرب الجيزة، وما تتضمنه من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة عدد من المحاور المرورية والطرق، حيث تشمل محور 26 يوليو، والمحور الموازى لمحور 26 يوليو "الطريق الأبيض" بطول 9.2كم، والوصلة الفرعية بينهما بطول 5 كم، وكذا اقامة طريق الكابلات للربط بين الطريق الدائرى بروض الفرج والقرية الذكية بطول 8كم.

ولفت السفير نادر سعد، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ، إلى جانب جهود تطوير المداخل والطرق والمحاور بالمدينة، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل.

رئيس الوزراء مشروع تطوير الطرق والمحاور شرم الشيخ غرب الجيزة الهيئة الهندسية رئيس الهيئة الهندسية السفير نادر سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

الرئيس السيسي يتابع تطوير خطط الربط النهري بين مصر والسودان

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن عقد إيهاب جلال مع منتخب مصر والجهاز المعاون

الرئيس السيسي يجتمع مع وزير النقل ويستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالوزارة..فيديو

مهلة 20 يوما.. حماية المستهلك يصدر5 قرارات مهمة بشأن أسعار السيارات

رئيس الأعلى للإعلام يبحث التعاون الإعلامي مع السفير البريطاني لدى مصر

أمين الغرف التجارية: الفرص المتاحة للاستثمارات الصينية في مصر كبير.. فيديو

البيت الأبيض يوافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

زيجاته المتعددة ووقفه 4 سنوات وفشله في التمثيل..حميد الشاعري يكشف أسرار حياته.."فيديوجراف"

أحدث القرارات ضد كورونا .. 6 إجراءات وقائية حددتها الصحة

حكم قراءة القرآن من الهاتف وتأخير العشاء وصلاة التراويح بالمنزل ..فيديو

الإفتاء تحدد أفعال تبطل الصيام بين الزوجين.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ