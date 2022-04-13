ضبط 90 مخالفة في حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، ولإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات اليوم الأربعاء ، ضبط 90 مخالفة تموينية متنوعة، منها 76 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، لعدم الإعلان عن الاسعار وضبط سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادة صحية ، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير3 محاضر ، كما تم خلال الحملة ضبط ومصادرة 3 طن سكر مجهول المصدر.