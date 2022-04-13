بوتين : يجب العمل بشكل سريع ومتقن على تأمين مواطنى القطب الشمالي

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، إنه يجب العمل بشكل سريع ومتقن بشأن تأمين مواطنى القطب الشمالى ، وكذلك الشركات والمؤسسات بتأمينهم بالأدوية ، مواد البناء والبضائع وتعزيز الاستقرار بالمناطق السكنية، وتأمين حركة الموانئ والسفن والتفكير بتحديد شركة واحدة لعملية النقل البحرى والتنسيق مع عملية نقل البضائع والشحنات .

وطالب " بوتين " ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، حكومات المناطق السكنية فى القطب الشمالى بتعزيز البنية التحتية بما فيه الكفاية ، المدارس ، رياض الأطفال وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير منطقة القطب الشمالى وتنفيذ التزامات روسيا أمام الشركاء المسئولين .

وتابع الرئيس الروسى ،مطالبا النظر للمبادرات الشاملة وإيجاد سبل لتنفيذها وكذلك دعم المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة من خلال شركات الموارد وذلك فى ضوء الأزمة التى سببتها الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة أسعار الطاقة بشكل كبير .