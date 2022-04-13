رحلة بحث عن رغيف الخبز.. الحرب الأوكرانية تعمق أزمات لبنان |فيديو

عرضت قناه " العربية " فيديو يوضح انتشار ظاهرة الطوابير الطويلة التي تتجمع خارج الأفران منذ أيام في لبنان في ظل استمرار مشكلة شح الطحين بالمخابز .

وأشار الفيديو إلى أن أزمة الخبر تم ضمها أيضا إلي أزمات الوقود والدواء وغلاء المواد الغذائية ، مؤكدا انه منذ 3 أعوام ولبنان تعاني من ازمة اقتصادية غير مسبوقة .

واوضح الفيديو أن هذه الأزمة في لبنان أدت إلي انهيار العملة المحلية بنسبة 90% من قيمتها مقابل الدولار بالإضافة إلي تراجع حاد في القدرة الشرائية، لافتا إلى أن الشعب يحمل السياسيين مسؤولية ازمة بلادهم الخانقة .

وتابع الفيديو أن أوكرانيا هي التي تزود لبنان بمعظم وارداتها من القمح لذلك كان لاندلاع الحرب تأثير كبير أيضا علي ازمة الخبز .