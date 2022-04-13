على جمعة: الشيخ المدني ربنا أتاه ذكائًا واشتغل على التقريب بين المذاهب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن شيخ الشريعة محمد محمد المدني اشتغل على التقريب بين المذاهب حتى نصل إلى وحدة المسلمين، وكانت هذه خطوة تجديدية وهذا كان تجديدًا جاء من إدارك الواقع.

وأضاف "جمعة" خلال برنامج "مصر أرض المجددين" المُذاع على قناة ON، اليوم الأربعاء، أن الشيخ المدني ربنا أتاه ذكائًا خارقًا وحينما دخل المعهد كان شيخ المعهد في هذا الوقت الشيخ الظواهري الذي صار شيخًا للمسملين وشيخًا للأزهر فيما بعد، والشيخ الظواهري كان يريد تصحيح الأوضاع ويريد الإصلاح والتصليح، ولما درس للشيخ محمد المدنى وجده نابغة وعبقري زمانه .

وأشار إلى أن الشيخ الظواهري فكر فى وضع نظام للعباقرة مثل الشيخ محمد المدني للاستفادة منهم، لافتًا إلى أن الشيخ محمد المدني حقق التفوق الدراسي الكبير وكان متفوقًا في المؤلفات التي قدمها وكان من مدرسة الشيخ شلتوت.

وأوضح "جمعة" ، أن الشيخ محمد المدني تولى مشيخة كلية الشريعة وأدخل فيها جانب القانون، وكان يؤمن بأن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، وكان يحث على الكتابة والتأليف، ويربط بين الترقية والكتابة، متابعًا: "هيئة كبار العلماء تجمع المقالات والكتب التي لم تنشر للشيخ محمد المدني.