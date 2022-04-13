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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استغاثة من أهالي المنوات إلى وزير الاتصالات بسبب سوء الخدمة

صدى البلد

استغاث أهالي قرية «المنوات» مركز أبو النمرس محافظة الجيزة، بـ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات؛ وذلك بعدما قدموا شكاوى عديدة إلى السنترال الخاص بالقرية  وسنترال الحوامدية؛ لإصلاح البنية التحتية في أماكن تركيب الخط الأرضي لحل مشكلة انقطاع الإنترنت وسوء الخدمة المتكرر.

 

تفاصيل مشكلة أهالي المنوات من سنترال الحوامدية

 

وفي ذلك يقول الشاكي، سامح الشريف: تقدمنا بشكاوى عديدة في السنترال الخاص بالقرية وسنترال الحوامدية الرئيسي واتصلنا بالمصرية للاتصالات التي بدورها أرسلت فني من السنترال ولم يقدم أي نتيجة تذكر، وأرجع الأمر إلى شركة الإنترنت، وهو ما تنفيه كل شركات الإنترنت على اختلافها وأن هناك عدم اهتمام وتقدير للأهالي؛ رغم أن الإنترنت الآن لم يصبح وسيلة ترفيه.

 

وتابع الشاكي: أعمل صحفي وأحتاج إلى الإنترنت لمزاولة مهنتي وكذلك باقي السكان بطبيعة عملهم الأونلاين، ولكن دون جدوى وعرضنا على المسئولين إصلاح الأماكن الموجود بها عطل على نفقتنا الخاصة، ولكن لم نجد أي استجابة، لذا نرجو من المسئولين متابعة الأمر وسرعة حله حفاظا على وظائفنا وحقنا.

للتواصل مع الشاكي الاتصال برقم 01060577631- 01144563548.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

وزيرالاتصالات المهندس عمرو طلعت وزارة الاتصالات المصرية استغاثة إلى وزير الاتصالات

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