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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مرزوق: ألمانيا تبحث عن مصادر طاقة بديلة لروسيا لتجاوز أزمة التضخم ..فيديو

مراسل اكسترا نيوز
مراسل اكسترا نيوز بألمانيا

قال عربي مرزوق، مراسل اكسترا نيوز من المانيا، إن أسعار المواد الخام ارتفعت بشكل كبير في المانيا، مؤكدا أن الشركات الألمانية كانت تعتمد على المواد الخام رخيصة الثمن من روسيا وكان يتم تصنيعها صناعة جيدة ثم بيعها بأسعار كبيرة في العالم.

وأضاف عربي مرزوق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الازمة الروسية أثرت بشكل كبير في المانيا، وساهمت في ارتفاع الأسعار.

وتابع مراسل اكسترا نيوز من المانيا، أن الحكومة الالمانية تبحث عن مصادر أخرى من الطاقة بديلا عن روسيا لتجاوز ازمة التضخم الذي حدث.

 ولفت عربي مرزوق إلى أن "البرلمان الأوروبي رأى  ضرورة فرض المزيد من العقوبات على الجانب الروسي من أجل وضع حد للأزمة الروسية الأوكرانية ".
 

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