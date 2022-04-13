عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دبابة روسية تفجر مدرعة بنيران صديقة | شاهد

دبابة روسية
دبابة روسية

كشف مقطع فيديو لحظة تفجير دبابة روسية لمدرعة روسية أخرى بالخطأ عن طريق نيران صديقة.


ويظهر مقطع التقطته طائرة بدون طيار أوكرانية  القوات الروسية والمدرعات حول قرية دميتريفكا الواقعة غرب  مدينة  كييف  كانوا يستعدون للانسحاب من هجومهم  كان على العاصمة الأوكرانية.

 

وبيبن الفيديو انفجار مدرعة روسيا بعد قصفها عن طريق الخطأ من قبل دبابة روسية، خلال عملية الهجوم على المدينة الاوكرانية.

ويوضح فيديو جديد بجودة اعلى أن الدبابة الروسية اثارة حالة من الفوضى والذعر بعد إطلقها مقذوف في مدرعة روسية كانت من ضمن فرقة الهجوم، لتحولها إلى كتلة من النيران عن طريق الخطأ.

 

ويعتقد أن تفجير المدرعة الروسية من قبل الدبابة الروسية كان عن عمد حتى لا يمكن للقوات الاوكرانيو استخدام تلك المدرعة لصالحها، وذلك بعد انسحاب القوات الروسية من المعركة التي كانت تدور في القرية المذكورة .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

٣ رصاصات في قدمه .. ننشر الحالة الصحية للمصري كريم عاطف المصاب في حادث مترو بروكلين

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

تراجع أسعار الذهب في مصر في آخر تحديث لتعاملات اليوم الأربعاء

إنفوجراف.. زيادة عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بواقع 2.5 مليون

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

موضوعات متعلقة

كلب يشوه وجهه سيدة بوحشية بعد اقترابها منه | صور

عجوز أوكرانية بعمر الـ80 تدعي اغتصابها من جندي روسي

أغبى دعاية بالعالم.. مسئولو حديقة يطلقون ثعبانا مزيفا لاستقطاب الزوار

ظهور كائنات بحرية غريبة بشواطئ أستراليا بعد هطول الأمطار بكثافة| صور

أنونيموس تسرب كما هائلا من ملفات الكرملين

المنشار.. صياد بريطاني يمسك بسمكة نادرة للغاية|فيديو

كلب بوليسي يجبر لص سيارات في بريطانيا على الاستسلام

مدير فني يضرب حكمة راية بالرأس خلال مباراة لفريقه في البرازيل| فيديو

ترشيحاتنا

النار التهمت جسدها| مناظرة النيابة في مصرع فتاة بحريق شقة في المنيل

السماح لطلاب التعليم الفني المتجاوزين نسب الغياب بدخول الامتحانات بهذه الضوابط

روجينا لـ "صدى البلد": رؤوف عبد العزيز مدرسة إخراجية مختلفة.. ولا أعتبر "انحراف" بطولة مطلقة

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان..3 كلمات لا ترد في هذه الدقائق

وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب بـ3 رصاصات في حادث مترو بروكلين

شوقي علام: لا مانع من تولى المرأة منصب المفتى أو القاضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

زيجاته المتعددة ووقفه 4 سنوات وفشله في التمثيل..حميد الشاعري يكشف أسرار حياته.."فيديوجراف"

أحدث القرارات ضد كورونا .. 6 إجراءات وقائية حددتها الصحة

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ