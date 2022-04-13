دبابة روسية تفجر مدرعة بنيران صديقة | شاهد

كشف مقطع فيديو لحظة تفجير دبابة روسية لمدرعة روسية أخرى بالخطأ عن طريق نيران صديقة.



ويظهر مقطع التقطته طائرة بدون طيار أوكرانية القوات الروسية والمدرعات حول قرية دميتريفكا الواقعة غرب مدينة كييف كانوا يستعدون للانسحاب من هجومهم كان على العاصمة الأوكرانية.

وبيبن الفيديو انفجار مدرعة روسيا بعد قصفها عن طريق الخطأ من قبل دبابة روسية، خلال عملية الهجوم على المدينة الاوكرانية.

ويوضح فيديو جديد بجودة اعلى أن الدبابة الروسية اثارة حالة من الفوضى والذعر بعد إطلقها مقذوف في مدرعة روسية كانت من ضمن فرقة الهجوم، لتحولها إلى كتلة من النيران عن طريق الخطأ.

ويعتقد أن تفجير المدرعة الروسية من قبل الدبابة الروسية كان عن عمد حتى لا يمكن للقوات الاوكرانيو استخدام تلك المدرعة لصالحها، وذلك بعد انسحاب القوات الروسية من المعركة التي كانت تدور في القرية المذكورة .