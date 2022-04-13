أخبار السيارات|تويوتا تعلن أسعار وفئات تجهيز bZ4X أول سيارة كهربائية بالكامل.. جاجوار تطرح إصدارات هايبرد جديدة من طراز F-Pace

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
مجموعة رينو تنقل تصنيع خليفة ألبين A110 إلى شركة "لوتس"
تدرس مجموعة رينو مشروع نقل إنتاج السيارة الكهربائية خليفة طرازها الشهير ألبين A110 من موطنها الأصلي في مدينة Dieppe بشمال فرنسا إلى مصنع شركة لوتس في المملكة المتحدة، لتفسح المجال لطرازات أخرى، خاصة وأنها سبق وتعهدت بأنها ستقوم ببناء سيارة كروس أوفر كهربائية جديدة بالكامل موديل 2023 في المصنع الفرنسي.
تويوتا تعلن أسعار وفئات تجهيز bZ4X أول سيارة كهربائية بالكامل
أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن أول سيارة كهربائية بالكامل لها وهي تويوتا bZ4X الرياضية متعددة الأغراض التي تبدأ بسعر 42 ألف دولار لفئة التجهيز الأساسية بينما إصدار الدفع الكلي للعجلات "limited" بسعر يبدأ من 48780 دولارًا، مع بدء التسليم للعملاء في يونيو القادم.
ريماك تنهي الاختبارات الشتوية للسيارة نيفيرا الكهربائية والتسليم خلال شهرين.. صور
أعلنت شركة "ريماك" أنها أنهت جولا الاختبار النهائية لطراز Nevera ، وأنها أصبحت جاهزة للإنتاج التجاري والتسليم للعملاء.
ارتفاع أسعار كل إصدارات فورد موستنج ماك E لهذا السبب
ارتفع سعر فئة التجهيز الأساسية من فورد موستنج Mach-E الكهربائية بأكثر من 6000 جنيه إسترليني ، وأرجعت شركة فورد الزيادة إلى تكاليف المواد الخام والطاقة.
جاجوار تطرح إصدارات هايبرد جديدة من طراز F-Pace.. صور
أضافت جاجوار فئتين رياضيين جديدين إلى مجموعة سيارات طراز F-Pace ، من خلال مجموعات نقل هجينة معتدلة في إصدار سيارات البنزين والديزل.