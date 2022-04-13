اعتقال فنانة روسية نشرت ملصقات ضد الحرب على أوكرانيا

تواجه فنانة روسية عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن؛ بعد استبدالها بطاقات أسعار في سوبر ماركت بمعلومات حول أهوال الغزو الأوكراني.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، نشرت "ألكسندرا سكوتشيلينكو"، البالغة 31 عامًا، ملصقات تصف بشاعة الغارة الجوية على مسرح ماريوبول، حيث كان المدنيون يحتمون إحدى المدارس.

وقالت إحدى الملصقات "قصف الجيش الروسي مدرسة للفنون في ماريوبول كان يختبئ فيها حوالي 400 شخص من القصف الروسي".

الفنانة الروسية

وبعد تداول الفنانة الروسية هذه الملصقات، اتهمتها السلطات في روسيا بنشر "أخبار كاذبة" بعد أن أبلغ عنها متسوق مجهول في السوبر ماركت.

قال المحققون إنها وضعت "قصصا من الورق تحتوي عمدًا على معلومات كاذبة حول القوات المسلحة الروسية في الأماكن المخصصة لبطاقات الأسعار".

واليوم، وضعتها محكمة محلية في سانت بطرسبرغ في الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أسابيع.

وقالت القاضية إيلينا ليونوفا إن سكوتشيلينكو "متهم بارتكاب عمل خطير ضد السلامة العامة".

وأضافت أن مثل هذه الأعمال يمكن أن "تخلق توترات في المجتمع" وتؤدي إلى مزيد من "الأنشطة التخريبية".