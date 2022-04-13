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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجاهد: صلاح لاعب منضبط ولم يتدخل أبدا في اختيار الجهاز الفني للمنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق حقيقة تدخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب في اختيار الجهاز الفني للمنتخب الأول. 

وكتب مجاهد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي  “يس بوك” : سنوات طويلة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم كنت قريبًا من الأحداث تارة مشاركًا فيها تارة أخرى بل في الغالبية منها، وحيث إني عاصرت محمد صلاح منذ كان لاعبًا في منتخب الشباب حتى صار اليوم نجم النجوم مع الكباتن:

 مصطفى يونس  تصفيات الشباب.
ضياء السيد  كأس العالم للشباب.
هاني رمزي  المنتخب الأوليمبي. 
بوب برادلي  المنتخب الأول. 
شوقي غريب  المنتخب الأول.
هيكتور كوبر  المنتخب الأول. 
خافيير أجيري المنتخب الأول. 
حسام البدري  المنتخب الأول. 
كارلوس كيروش  المنتخب الأول.

 وأضاف :"فإنني أشهد أنه كان دومًا مثالًا للاعب المنضبط المحترف وغير صحيح ما يتردد أنه تدخل في أي وقت عند اختيار الأجهزة الفنية كما لم يفعل غيره من النجوم الكبار في المنتخب.


وأضاف: فلا داعي لمحاولة إقحامه في الأمر سلبًا كان أم إيجابا. فصلاح يملك من الذكاء ومن الخبرة ما يمكنه من التعامل باحترافية مع جميع المستويات والمواقف لكنه من البديهيات أن تكون نوعية اللاعبين ومستوياتهم وخبراتهم من المحددات الرئيسية في الاختيار فلا يمكن تجاهل وجود نجوم بهذا الحجم عندما تشرع في تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب بحجم منتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة أمس أعلن عن تعيين ايهاب جلال المدير الفني السابق لبيراميدز مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لكارلوس كيروش. 

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