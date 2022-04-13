ليفربول: نفدت جميع تذاكر مباراة بنفيكا وعلى الجمهور عدم الذهاب للملعب

أصدر نادي ليفربول، بيانا مهما، بشأن تذاكر مباراة بنفيكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفربول على موقعه الرسمي، إن تذاكر مباراة بنفيكا نفدت بالكامل، قبل 5 ساعات من موعد اللقاء.

وحث ليفربول، جمهوره على عدم الذهاب إلى الملعب، إذا لم يكن نجح في الحصول على تذكرة حتى الآن، لأنه لن تُطرح تذاكر جديدة للبيع في "أنفيلد".

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وبنفيكا، قد انتهت بفوز الريدز 3-1 على ملعب "النور" بالأسبوع الماضي.

ويحتاج ليفربول للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد فقط، من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

