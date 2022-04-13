عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علي جمعة: العفو عند المقدرة خلق نحتاج إليه في عصرنا هذا.. فيديو

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن العفو عند المقدرة خلق نحتاج إليه في عصرنا هذا، لافتًا إلى أن الناس يطالبون بحقوقهم بنظام يخرجهم من النظام الإنساني.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن سورة يوسف تشمل العفو من عظيم بيده سلطة وهو سيدنا يوسف، أمام أناس ارتكبوا جريمة نكراء عبر العصور (خطف الأطفال، وتعريض النفس البشرية لموت، والكذب على أبيهم، وحرمان أسرة من ابنها؛ جرائم كثيرة في حادثة اختطاف سيدنا يوسف).

وتابع أن الله أمرنا بالعفو والصفح «وهناك أناس يتشبثون بإشفاء الصدر من الغيظ؛ وربنا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين»، مؤكدًا أن هناك الكثير ممن يعفو ويصفح ويمتثل لرسول الله حين قال إن أعظم جرعة يكظمها المسلم هي جرعة غيظ.

وأوضح أن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، وأن العفو يولد الخير فأخوة يوسف اعترفوا بالذنب واستغفروا عنه واعتذروا وأقلعوا عنه أيضًا «قيل بعد ذلك أنهم الأسباط الذين جاءوا في قصة سيدنا موسى»، لافتًا إلى أن من يعفو وهو قادر شيء عظيم؛ لأنه عفو من القلب.

 

عضو هيئة كبار العلماء كبار العلماء سورة يوسف صدى البلد علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

وزير التعليم: كل المنشور عن شروط مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم شائعات

ترشيحاتنا

شرطة نيويروك تلقي القبض على المشتبه به في إطلاق النار في محطة مترو بروكلين

الشرطة الأمريكية تعلن القبض على المشتبه به في إطلاق نار مترو نيويورك

بدء امتحانات النقل التحريرية لطلاب التعليم الفني .. 19 أبريل

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

بيان من رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد والأغذية العالمي بشأن تأثير حرب أوكرانيا الكارثي

القومي للمرأة يطلق حملات توعوية ضمن برنامج الإرشاد الأسري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ