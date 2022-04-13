الكبير أوي الحلقة 12.. مواقف كوميدية بين حزلقوم وشيماء سيف

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من الاحداث المشوقة.

قام حزلقوم بالذهاب لشيماء سيف ليتضح انه تزوجها، وحاول ان يصالحها لما بدر منه من افعال سيئة تجاهها، وشهدت الحلقة العديد من المواقف المضحكة.

بينما تمت سرقة التابلت الخاص بالكبير وحاول تتبع الاشارات حتى يعلم من السارق.

يذكر أن حسن قناوي مصحح اللهجة الصعيدية بمسلسل "الكبير أوي 6"، أكد أن الفنانة رحمة أحمد التي تجسد شخصية مربوحة "هدية من عند ربنا"، موضحًا: "الضحك اللي بنضحكه بره المشاهد أضعاف اللي بيحصل في التلفزيون".

وأضاف قناوي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي: "رحمة أحمد مش بتمثل أساسا، دي شخصيتها الحقيقية، رحمة تحب المسلسل بسبب الكوميديا، وساعدها أحمد مكي والمخرج".

وتابع قناوي : "سر نجاح الكبير أوي أنه في هذا المسلسل أبدع الكتّاب، وكان لأبطال العمل دور كبير، من خلال قعدات تفتيح المشهد، هناك تصالح مع النفس بين المخرج والمؤلف وبطل العمل، وكان لكل شخص إمكانية كبيرة في الارتجال".