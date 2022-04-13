مصريان بين مصابي حادث إطلاق النار بـ محطة مترو الأنفاق في بروكلين

رصدت القنصلية العامة وجود مواطنيّن مصرييَّن مصابين، أحدهما في حالة حرجة ،إثر تداعيات حادث إطلاق النار بإحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين أمس الثلاثاء ١٢ أبريل ، والذي أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بإصابات متفرقة.

جاء ذلك اتصالًا بجهود الدولة نحو مواصلة متابعة ورعاية مواطنينا بالخارج، وفي إطار متابعة القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك.



توجّهت على الفور السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن القنصل العام لمصر في نيويورك عقب وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات في حي بروكلين، للإطمئنان على حالة أحد المواطنين المصابين، السيد "كريم علي"، والذي خضع لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته في قدمه إثر الحادث.

وتقوم القنصل العام حالياً بمواصلة متابعة حالته على مدار الساعة، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم.



كما قامت السفيرة هويدا عصام أيضاً بالتواصل مع مواطنة مصرية أخرى، كانت قد أُصيبت أثناء التدافع عقب الحادث، وذلك للإطمئنان عليها والإعراب عن دعم القنصلية المصرية لها بشتى الطرق المُمكنة.