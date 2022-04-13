سعد المطعني: رمضان كان فاتحة خير عليّ.. وجمعني بأول مائدة سحور مع الشعراوي.. ونقل التراويح والتهجد من الحرمين مثلت طفرة إذاعية

سعد المطعني لـ صدى البلد

: نقل التراويح والتهجد من الحرمين مثلت طفرة إذاعية رمضانية

: الإذاعة تمتلك إرثاً ضخماً من التسجيلات يصل عددها إلى نحو 6 ملايين شريط

: رمضان كان فاتحة خير عليّ .. وجمعني بأول مائدة سحور مع إمام الدعاة

: مدفع الإفطار كان يحمل السعادة للجميع .. وروحانيات رمضان من الحسين مختلفة

تحتفي إذاعة القرآن الكريم بالذكرى الـ 58 على تأسيسها، التي جاءت انطلاقتها في الـ 25 من مارس لعام 1964 بأمر من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بهدف الحفاظ على القرآن الكريم وقدسيته من أن يناله أي تحريف أو لحن، ومع قدوم العشر الوسطى من شهر رمضان الكريم شهر القرآن الكريم، تتبوأ الإذاعة المصرية كأول إذاعة عبر الأثير تبث من القاهرة لتجوب أرجاء العالم الإسلامي، كان لقاؤنا مع سعد المطعني أحد شيوخ الإذاعة وأعلامها الذي امتاز بصوته الروحاني الذي يأثر القلوب ويخطف العقول والأسماع.

وفي لقاء مع صدى البلد، أكد المطعني على امتلاك الإذاعة المصرية مكتبة من التسجيلات تضم 6 ملايين شريط، مستعيداً معنا ذكرياتها وذكرياته الخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

محرر صدى البلد مع سعد المطعني

- بداية ونحن نحتفي بذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم، ومع اقتراب شهر رمضان من انتصافه .. كيف وصلت إلى هذه المكانة الرفيعة بين المصريين خاصة في هذا الشهر؟

لشهر رمضان مذاق خاص بالفعل داخل إذاعة القرآن الكريم، وهو شهر بذلت فيه الإذاعة من خلال أبنائها مجهوداً كبيراً لكي يكون في صدارة المشهد ويحوذوا على قلب المستمع وأذنه فلا يفارقها منذ اقتراب دخول وقت السحور مروراً بأذان الفجر وصلاته وفي نهار رمضان ودخول وقت الإفطار وحتى ختام ليلته بصلاة العشاء والتراويح والتهجد، وكان لكل دقيقة تذاع عبر الأثير مجهود ضخم قد يصل في بعض الأوقات لمجهود يومٍ كامل حتى تذاع الدقائق المعدودات التي يستمع إليها المصريون والعرب والمسلمون في كافة أرجاء العالم الإسلامي.

والإذاعة حينما يأتي رمضان تستحوذ على قلب وأذن وعقل المستمع ليس في مصر وحسب بل في كافة الدول التي تصل إليها، ولها تأثير كبير في كثير من البلدان العربية ولمست هذا من خلال زيارتي لسلطنة بروناي ونيجيريا فكانت منبراً لتعلم اللغة العربية الفصيحة ولمفاهيم الدين الإسلامي الصحيح.

كما أن لشهر رمضان وقفات مباركة مع الإذاعة منها المسابقات القرآنية التي تساعد على حفظ القرآن وكان يتشارك في تقديم الجوائز عدد كبير من المحافظات ورجال الأعمال، وكان دافعاً لكثير من الإذاعات والمسابقات بحذو حذوها.

وحرصت الإذاعة على تلبية رغبات المستمع وأن يعيش أجواء رمضان حينما نستمع للإذاعة في فترة الصباح أو الظهر أو الفترة الثرية من العصر وحتى موعد المغرب، وكنت خلال الشهر أقدم برنامج لقاء الإيمان مع فضيلة مفتي الجمهورية ثم الكلم الطيب مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكان بينهما برنامج مع القرآن الكريم للشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي.

ويكفي أن مدفع الإفطار كان يحمل السعادة لمذيع الهواء الذي كان يقدم لصلاة المغرب، ويجتمع بعدها الجميع على مائدة واحدة في ملمح رمضاني لا ينسى.

شيخ المذيعين بالإذاعة

ماذا عن تسجيلات القرآن الكريم التي اشتهرت بها الإذاعة؟

الإذاعة تمتلك إرثاً ضخماً من التسجيلات يصل عددها إلى نحو 6 مليون شريط، منها تسجيلات الشيخ الراحل محمود خليل الحصري وهي في الأصل تسجيلات للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقد سجلها بروايات ورش، وقالون، الدوري، وابن كثير ولم يكمل باقي الروايات، ونقوم بإذاعة الروايات مصحوبة بالتعريف بالرواية وأوجه الاختلاف بينها وبين الرواية المشهورة حفص عن عاصم.

- بالحديث عن التراويح والتهجد .. كيف جاءت الفكرة؟

إذاعة التراويح وصلاة العشاء، والتهجد على الهواء مباشرة من أكبر مساجد مصر، من الذكريات الجميلة التي لا تنسى، خاصة الانطلاقة التي تلتها من الحرمين الشريفين من أستديوهات الحرم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة، وقد تم هذا في عهد الدكتور عبد الصمد دسوقي رئيس الإذاعة الأسبق التي مثلت في عهده طفرة رمضانية مباركة وعاش المصريون ولا زالوا الأجواء الرمضانية من بلاد الحرمين الشريفين.

وكان ذلك في عام 1994، وكنت في المرة الأولى مستمعاً وكان ذلك من أجل التدريب، وكان ينقلها في ذلك الوقت المرحوم فوزي خليل، والمرحوم علي ضبوشه، وإبراهيم مجاهد، والدكتور عبد الصمد دسوقي، وكان هؤلاء القامات الأربعة موزعين بين الحرمين الشريفين إثنين من مكة المكرمة وإثنين من المدينة المنورة بالتناوب، وكانت تذاع الصلوات تذاع مرة بالتراويح من المسجد الحرام وفي نفس اليوم من مسجد حضرة الرسول تذاع صلاة التهجد، وفي اليوم التالي يحدث خلاف اليوم السابق.

وكان لي الشرف المشاركة في هذا العمل من خلال نقل شعائر الحج والوقوف بعرفات عام 2000، سبقها بعام كان لي الشرف في نقل شعائر الصلاة من المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشريف، وكانت محطات مهمة في الإذاعة جعلتها تنتقل من المحلية إلى العالمية وربطت المساجد الثلاث المسجد الحرام ومسجد حضرة الرسول، والمسجد الأقصى، وكان لي شرف المشاركة في هذه الإذاعات الثلاث وكنا نعتز بذلك.

جانب من الحوار

- يتبقى للإذاعي ذكرياته الخاصة في شهر رمضان على وجه الخصوص.. فما هي أبرز المواقف والذكريات التي لا تنساها؟

من الموقف الطريفة التي لا تنسى، أننا كنت صغيراً في عام 1986م، وكلفت وقتها بأن أغطى احتفال توزيع الجوائز في مسابقة القرآن الكريم، وفي ذلك الوقت كان المحافظ عبد الحميد حسن محافظاً للجيزة، وهو من أبناء منطقة كفر غطاطي، فكانت مفاجأة الحفل حضور فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان وقتها المرحوم أبو الحجاج حافظ الصديق الصدوق لإمام الدعاة، والذي كان يشغل مديراً لتحرير الجمهورية، وعندما علم الشيخ الشعراوي بأنني سعد المطعني، من المطاعنة إسنا، طلب من أبو الحجاج أن يدعوني للسحور معه، وكانت دافعاً معنوياً عظيماً لي، أن أجلس على مائدة فضيلة الشيخ الشعراوي، وتحدث معي في أمور متنوعة وكانت فرصة للاقتراب منه ومعرفة كيف يسجل خواطره، وكنت دائماً ما أذهب إليه، وكانت آخر رؤية لي معه علمت بأنه سيقوم بتأليف كتاب ابن رئيس اللجنة التشريعة بمجلس النواب وحضرته وتناولت معه الغذاء، وكانت فاتحة خير في الاقتراب من الشيخ وقرابة محبة، ثم انطلقت في التسجيل مع الكبار فوجدت دعوته لي بالتوفيق.

- ما هي أبرز البرامج التي شاركت بها من خلال مشاركتك في الإذاعة؟

من البرامج التي امتازت بها الإذاعة التي شرفت بالمشاركة فيها "كلمات عاشت لأصحاب الرسول" وهو من كتابة عادل القاضي، وقد ذكر من بينها 3 مواقف لأصحاب النبي، وكذلك برنامج "المصحف المعلم" الذي نقل للمعاهد الأزهرية بتوجيه من فضيلة الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي، وتقوم الإذاعات الموجهة إلى الآن بنقله باللغات المختلفة سواء السواحلية وغيرها من اللغات.

الجامع الأزهر

- بصمة لا تنساها مهما مر الزمان؟

بالحديث عن شهر رمضان فلا يكل ولا يمل أبناء إذاعة القرآن الكريم عن الحديث عن ذكرياتهم، وأذكر أنه أثناء نقل أجواء صلاة العشاء والتراويح من منطقة الأزهر والحسين، شاركت في أول نقل حي لصلاة العشاء والتراويح في رمضان وكان من الجامع الأزهر، وكان وقتها الذي يصلي فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبداللطيف، وكان أحد أساطين التلاوة وكانت الركعات الأولى بتلاوة حفص الذي يعرفها عموم المصريين وكانت المفاجئة أن كانت الركعات الأربع الثانية برواية ورش عن نافع وهي رواية يقرأ بها بعض دول الشمال الإفريقي وبعض أواسط القارة السمراء، وكانت شيء غير مألوف للمستمع فانتهزت فرصة الانتهاء من الركعتين الأول وبدأت أشرح للمستمع في دقائق ما هي الرواية التي تقرأ على مسامعهم.

ثم كانت الركعتين الآخيرتين برواية السوسي فأعطيت نبذة عنها، وعندما ذهبت في اليوم التالي للإذاعة أعطيت مكافأة، وكان الشيخ عبدالحكيم عبداللطيف اكتشافاً عظيماً وتم ضمه للجنة اختبار القراء بالإذاعة.