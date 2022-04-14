كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان تنظم حفل إفطار جماعي للطلاب.. اليوم

تنظم كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، حفل إفطار جماعي لأسرة الكلية من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية والدكتور نعيم محمد رابح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وأوضحت الكلية أن على الطلاب الراغبين فى حضور حفل الافطار التوجة إلى مقر رعاية الشباب بالكلية الاستعلام والحجز، واوضحت الكلية أن حفل الافطار سوف يقام الخميس الموافق 14 أبريل .

جدير بالذكر انه قد شارك الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في حفل الافطار الرمضاني الذي اقامته كلية التجارة وادارة الاعمال بالجامعة بدعوة من الدكتورة امانى فاخر عميد كلية التجارة.

حيث تم عقد حفل إفطار لجميع أعضاء هيئة التدريس بمشاركة معاونى أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية والطلاب بمقر الكلية بالزمالك.

وهنأ الدكتور ممدوح مهدي أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بحلول شهر رمضان، مؤكدًا أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع معربا عن استعداده لتقديم الدعم وتذليل الصعوبات للجميع.

وقد اوضحت الدكتورة أمانى فاخر أن الحفل ساده روح من المحبة والود والألفة لجميع الحاضرين فى هذه الأيام المباركة من شهر رمضان ، كما تخلل الحفل بعض فقرات المرتبطة بالأجواء الرمضانية .

كما شرف حفل الإفطار حضور عدد من الشخصيات العامة منهم النائبة مايسة عطوة نائبة مجلس النواب والمهندس عمرو نبيل عضو مجلس الشيوخ والعميد تامر أبو الفتوح نائب الكلية العسكرية لعلوم الإدارة والاعلامية سمر الدسوقي رئيس تحرير حواء، والسيدة نور الزينى رئيس العلاقات العامة ببنك قناة السويس، والسفيرة نجوى ابراهيم والإعلامية منى سالم