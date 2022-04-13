ارتفاع قيمة السيولة المحلية بنحو 5.8 تريليون جنيه.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول ارتفاع قيمة السيولة المحلية في مصر.

وأفاد الإنفوجراف بأن قيمة السيولة المحلية في شهر ديسمبر 2021 بلغت نحو 5.8 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وتنقسم السيولة المحلية إلى أشباه النقود والمعروض النقدي.

وتعد الزيادة في السيولة المحلية محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول الأجنبية كما أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية.