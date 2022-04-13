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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يدرك هدف التعادل أمام ليفربول

بنفيكا
بنفيكا

تعادل فريق بنفيكا البرتغالي مع ليفربول بثلاثة أهداف لمثلها في المباراة التي تجمعهما في في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستطاع بنفيكا معادلة النتيجة بهدفين عن طريق الأوكراني ياريمتشوك والأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقتين 73، 83.

وسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 55 من متابعة لتمريرة زميله ديوجو جوتا الذي استغل خطأ فادح من حارس مرمى بنفيكا في التصدي للكرة.

وعاد فيرمينو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 65.

وشارك محمد صلاح كبديل لزميله ديوجو جوتا في الدقيقة 66.

 هدف ليفربول الأول جاء عن طريق المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة 21 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها كوستاس تسيمكاس من الجهة اليسرى.

وتعادل فريق بنفيكا بهدف عن طريق لاعبه جونزالو راموس في الدقيقة 32 مستغلًا خطأ من دفاع ليفربول، لينفرد بمرمى أليسون ويسدد الكرة في شباكه بيمناه

وكان فريق بنفيكا قد سجل هدفًا في الدقيقة 23 عن طريق داروين نونيز لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

 

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - نابي كيتا

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - روبرتو فيرمينو

ويجلس محمد صلاح على مقاعد ليفربول في مباراة اليوم.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف

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