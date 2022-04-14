أخبار التوك شو.. أحمد موسى: تسريبات الشاطر في "الاختيار3" كشفت حرصه على المشروع الإسرائيلي.. 10 وفيات.. الصحة: تدخلات جراحية لـ12 مصابًا في حادث أتوبيس أسوان

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي ترتبط بالمواطنين نعرض لكم ابرزها:

أحمد موسى: تسريب الشاطر اليوم في "الاختيار3" أوضح حرصه على المشروع الإسرائيلي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تسريب الإخوانى الإرهابي خيرت الشاطر، اليوم، فى مسلسل الاختيار 3، أوضح حرصه على المشروع الإسرائيلي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد": الإرهابي محمد مرسى، ادعى حرمانية القروض للضحك على المواطنين.

ولفت إلى أن خيرت الشاطر، كان يخاف على مشاعر الإسرائيليين، وكان يخاف على مصالح الكيان الصهيوني.

10 وفيات.. الصحة: تدخلات جراحية لـ12 مصابًا في حادث أتوبيس أسوان

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك 14 حالة إصابة و10 حالات وفيات في حادث الأتوبيس السياحي بطريق أسوان أبو سمبل، والوفيات 5 سائحين أجانب و5 مصريين.

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر 2 “، :” تم نقل الوفيات والإصابات من خلال 30 سيارة اسعاف لمستشفيات جامعة أسوان والمشرحة الخاصة بمحافظة اسوان ”

المفتي: أم المؤمنين عائشة وسيدنا أبو بكر أحب الناس لـ رسول الله

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، لقبت بالصديقة، لأنها صدقت رسول الله صلي الله عليه وسلم فى كل ما جاءه عن ربه.

وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حواره ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن بيت السيدة عائشة هو بيت التصديق الكامل، فوالدها سيدنا أبو بكر الصديق.

أستاذ مناعة يوضح أعراض متحور أوميكرون XE

لق الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، على سؤال طبي يقول: "ما هى أعراض متحور أوميكرون XE، وهل شديد الخطورة عن المتحورات السابقة؟"، قائلا: إن هذا المتحور أقل شدة من المتحورات السابقة.

وأضاف رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، ، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك دراسات وأبحاث تتم على المتحور الجديد لمعرفة جميع الخصائص، لكى يتم التعامل معها.

رسالة خاصة من حمو بيكا لنقيب المهن الموسيقية

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، رسالة، مؤكدا أنه من محبي الفنان هاني شاكر.

وقال حمو بيكا، في لقاء مع الإعلامية اسما ابراهيم، مقدمة برنامج حبر سري، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأربعاء، إن :"لو سقطت من تحت ايدك هبقي فرحان يا استاذ هاني، وبطلب منه هو اللي يجي يقعد في اللجنة، ويجيب كل الناس بتوع المهرجانات ويمتحنهم".

عمرو السولية يضرب رامز جلال بقوة بعد مقلب موفي ستار ..فيديو

عتدي السولية بالضرب علي رامز جلال عندما قام بكشف وجهة وإخباره انه رامز وتم عمل مقلب به قائلا " أمال أنا لو زملكاوي هتعمل فيا إيه يا رامز "

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

مفيدة شيحة: عايزة اشتغل ومش بدور على عريس

وجهت الإعلامية رغدة شلهوب، حديثها لـ مفيدة شيحة، قائلة "ليه مفكرتيش تتجوزي مرة تانية؟"، لتبادرها الأخرى "مش مبفكرش ووارد أني أتجوز مرة تانية".

وأضافت "مفيدة شيحة" خلال حوارها ببرنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار"، "وارد أتزوج مرة أخرى حاليا.. ولكن خلال الفترة الماضية مكنش في دماغي غير شغلي وبنتي الصغيرة".

بينا القضاء| محمد نجاتي: زوج منة عرفة عايز يتشهر على حسابي..فيديو

عرب الفنان محمد نجاتي، عن استيائه من تصرف محمود المهدي زوج منة عرفة، بعد نشره مقطع فيديو من أغنيته الجديدة وهو يسخر منه، مؤكدا أنه لجأ إلى القضاء لأنه غير عضو في النقابة.. والمحامي مكمل في الإجراءات ومش عايز أتكلم في الموضوع ده لأنه أعطى الفرصة لشهرة ناس".

وتابع الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مش معقول منة عرفة تطلق عشان مشهد في مسلسل ولكن التريند والشهرة بدليل إهانة محمود المهدي زوجها للفنانة الكبيرة إلهام شاهين وأخويا الكبير وضهرنا وسندنا في الوسط الفني، الفنان القدير الدكتور أشرف زكي".

مقلب الصدمة| متحرش يعاكس فتاة في الشارع وبعضهم يضربها..فيديو

عرض برنامج " الصدمة " اليوم المذاع علي قناة " إم بي سي مصر " مقلب تم عمله في مصر لمعرفة ردود أفعال المواطنين علي ظاهرة التحرش بالفتيات.

ومن جانبها قامت إحدى الفتيات المشاركات في البرنامج بالوقوف في الشارع والانتظار، وجاء اليها احد الشباب المتحرش قائلا لها " انتي مستنية حد".

حميد الشاعري: اتمنى رجوع شيرين لـ حسام حبيب.. وأدعم حق الطيار من محمد رمضان

حل الفنان حميد الشاعري، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “ العرافة”، المذاع على قناة “ المحور”، وفي فقرة "في صف مين"، أدلى ببعض التصريحات الساخنة.

وعلق الشاعري، على الأزمة بين الفنانين حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، قائلا: "زوج وزوجة اتطلقوا، إيه المشكلة؟! ده مش موضوع إني أقول رأيي فيه، هو مفيش حد غيرهم بيتطلق؟! أنا رأيي إنهم يرجعوا".