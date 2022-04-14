25 ألف إصابة في يوم.. إغلاق شنجهاي الصينية بعد تفشي كورونا.. فيديو

عرضت فضائية “ العربية ”، تقريرا يرصد إغلاق شنجهاي الصينية أبوابها على 25 مليون شخص بعد تفشي جديد لـ وباء كورونا .

وأوضح التقرير أن المحال أغلقت أبوابها، والسلطات الصينية حذرت أي شخص من انتهاك قواعد الإغلاق.

ولفت التقرير إلى أنه هناك ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والتي سجلت 25 ألف إصابة في يوم واحد، وشوارع شنجهاي لا يوجد بها إلا لسيارات المخصصة للتعامل مع الأوبئة فقط .

وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يتنقل بشكل فردي في شنجهاي، وهناك آثار سلبية على اقتصاد الصين بعد إغلاق شنجهاي يعد تجدد تفشي فيروس كورونا ".

