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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي: اجتماع المجموعة الاقتصادية ضروري لمواجهة الأزمة الحالية

صدى البلد

قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي بالمجموعة الاقتصادية في حد ذاته له أهميه قصوي في ظل تنامي التحرك الدولي نحو مواجهة أزمة روسيا وأوكرانيا، خاصة ملف القمح والغاز والذي ترتب عليه موجه كبيرة من ارتفاع  الأسعار والبحث عن أسواق بديله للقمح، بل والبحث عن بديل استراتيجي علي وجه السرعة .

وأضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن كلمة السر في الوقت الحالي للنهوض بالاقتصاد  تتلخص في الصناعة الوطنية وتوفير كافة مدخلات الإنتاج بشكل مستمر .

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و أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات تتعلق بالموازنة في الاستعانة ببعض المخصصات، وتوظيفها لمخصصات أخري ومنها مثلا دعم الصناعة وتحفيز المنتج وتوفير الموارد الأولية وزيادة رقعه المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة بل وزيادة نوعيه هذه الصناعة أيضا ولو تطلب الأمر الي بعض الصناعات الهامة .

ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء ، إلى أهمية ملف الصناعة  لمواجهة الفاتورة الاستيرادية الكبيرة وحتي يمكن تخفيض هذه الفاتورة في ظل موجة الاضطرابات الدولية والتي نجم علي أثرها تأثير في قيم العملات المحلية للدول ومنها مصر .

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، و جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشارمحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الإجراءات المالية والنقدية التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية الجارية والتأكيد على استمرار التقييم والمتابعة لمستجدات الوضع الدولي، وأثرها على أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، مع التأكيد كذلك على التنسيقات التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية، بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام الماضي، وتسريع وتيرة تنفيذ كافة عناصر هذا البرنامج.

وشدد رئيس الوزراء على مساندة الدولة للقطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى حرصه على الاجتماع بشكل دوري مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومجموعات من المُصنعين، من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها، وسوف تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.

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