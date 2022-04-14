عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك حلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 14-4- 2022مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لأخر تحديث 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

أعلى سعر لـ شراء الدولار 

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 18.47 جنيه، ووصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل الدولار إلى 18.38 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك مصر 

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 18.37 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد سجل سعر الدولار 18.37 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.35 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.35 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الأول سجل سعر الدولار 18.36 جنيه للشراء 18.46 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.37 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل سعر الدولار إلى 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنية للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية وصل سعر الدولار إلى 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

وفي بنوك:"المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، بنك أبوظبي التجاري " 18.37 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي المصري  فى اجتماع استثنائي  رفع أسعار الفائدة بنسبة  1%  واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.24 جنيه.

 تحرير سعر الصرف

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

 

سعر الدولار شراء الدولار بنك مصر بنك الاسكندرية البنك الأهلى المصرى أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

لمدة 5 سنوات.. حظر التصرف فى البضائع الجمركية المعفاة إلا بضوابط محددة.. تفاصيل

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: نتوقع معدل نمو 5.7% خلال العام الحالي

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

الإدريسي: ارتفاع التضخم في مصر بسبب تراجع قينة الجنيه وزيادة تكلفة الاستيراد

تراجع أسعار الذهب في مصر في آخر تحديث لتعاملات اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

طقس ربيعي.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس بالمحافظات|فيديو

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

فيفو تكشف عن أحدث هواتفها المنافسة.. سعر ومواصفات iQOO Neo6

التعليم تنفي إصدار قرار بمنع ارتداء الجلباب في المدارس

صرف 208 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 1918 شاباً بالبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ