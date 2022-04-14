أحمد موسى: إخماد حريق خط الغاز بمدينة نصر ولا خسائر في الأرواح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم إخماد حريق النيران نتيجة إنفجار خط الغاز بمدينة نصر، وجار عمليات التبريد، مؤكدا أنه لا يوجد اي خسائر في الأرواح حتى الآن.

وطالب «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» بمحاسبة المتسببين عن الإنفجار، ويتم اتخاذ الإجراءات.

وأوضح «أحمد موسى» أن إنفجار خط الغاز وقع بعيدا عن النادي الاهلي في طريق الماظة اتجاه السويس .

حريق هائل في خط غاز بمنطقة مدينة نصر

نشب حريق هائل في خط غاز بمنطقة مدينة نصر بجوار النادي الأهلي بالقرب من كوبري ألماظة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في خط غاز طبيعي بمنطقة مدينة نصر.

على الفور تم الدفع بـ ٢٠ سيارة إطفاء إلى موقع الحادث.

وجار السيطرة على الحريق.