عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

صدى البلد

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14-4-2022، ووفقا لآخر تحديث سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.87 جنية للشراء و19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

ووصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.97 جنيه للشراء و20.12 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل اليورو 19.95 جنيه للشراء و20.12 جنيه للبيع.

 سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر إلى 19.86 جنيه للشراء و20 جنيها للبيع، وفي بنك المشرق وصل سعر اليورو إلى 19.86 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.85 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد" 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو  في بنك الإسكندرية

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 19.82 جنيه للشراء و20.01 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية وصل اليورو إلى 19.83 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 19.85 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الاول وصل سعر اليورو إلى 19.85 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو البنك المركزي المصري بنك مصر العملات الاجنبية البنك الأهلى المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

يبدأ العمل به غدا.. معلومات عن الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات الحكومية

ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: نتوقع معدل نمو 5.7% خلال العام الحالي

الإدريسي: ارتفاع التضخم في مصر بسبب تراجع قينة الجنيه وزيادة تكلفة الاستيراد

تراجع أسعار الذهب في مصر في آخر تحديث لتعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

بالقلوب الحمراء.. ياسمين رئيس تستعيد لحظاتها الرومانسية مع زوجها السابق.. فيديو

بعد ضبط شخصين.. تعرف على عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق تحتسب حاضر؟.. الإفتاء توضح

روجينا لصدى البلد: لن أنسى نصيحة يوسف شاهين.. وآخذ برأي زوجي دائما

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2022 والقنوات الناقلة

بعد تخليها عن لقبها الملكي.. الأميرة اليابانية تعمل متطوعة في متحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ