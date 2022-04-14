تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14-4-2022، ووفقا لآخر تحديث سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.87 جنية للشراء و19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

ووصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.97 جنيه للشراء و20.12 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل اليورو 19.95 جنيه للشراء و20.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر إلى 19.86 جنيه للشراء و20 جنيها للبيع، وفي بنك المشرق وصل سعر اليورو إلى 19.86 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.85 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد" 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 19.82 جنيه للشراء و20.01 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية وصل اليورو إلى 19.83 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 19.85 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الاول وصل سعر اليورو إلى 19.85 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع.