أحمد موسى: لا توجد خسائر بشرية في انفجار خط الغاز بمدينة نصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد ضحايا أو أي إصابات إثر اندلاع حريق بسبب انفجار خط غاز بمدينة نصر، وسيكون هناك تحرك لمعرفة أسباب الانفجار.

أوضح «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه لابد من التنسيق بين الجهات المعنية، وكل مسئول لابد أن يقوم بدوره، لتخطي مثل هذه الحوادث، والمخطئ سيحاسب ولا أحد فوق القانون.



انفجار هائل بخط الغاز في مدينة نصر

وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن سبب اندلاع حريق هائل في مدينة نصر اليوم، الأربعاء، مشيرا إلى انفجار أحد خطوط الغاز بالقرب من النادي الأهلي.

وأضاف موسى، أن الحريق فى خط غاز بمنطقة "الكيلو 4.5”.

وعرض موسى، فيديوهات جديدة تظهر أولًا بأول الحريق الضخم بـ مدينة نصر شرق القاهرة.

وكان حريق هائل نشب في خط غاز بمنطقة مدينة نصر بجوار النادي الأهلي بالقرب من كوبري ألماظة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في خط غاز طبيعي بمنطقة مدينة نصر.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٢٠ سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وجار السيطرة على الحريق.