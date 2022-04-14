الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو للمساعدات العسكرية

وافق الاتحاد الأوروبي على 500 مليون يورو إضافية (544 مليون دولار أمريكي) للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأربعاء، وفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الأوروبي للاتحاد الأوروبي.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وقال المجلس الأوروبي إن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة. وبينما تستعد روسيا لشن هجوم على شرق أوكرانيا، من الأهمية بمكان أن نواصل ونكثف دعمنا العسكري لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها وسكانها ومنع المزيد من المعاناة".

وبهذا المبلغ الإضافي البالغ 500 مليون يورو، يرتفع إجمالي المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة الأوكرانية إلى 1.5 مليار يورو.

وتمت الموافقة على المساعدة المالية من خلال مرفق السلام الأوروبي ، "وهو أداة خارج الميزانية تعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل كمزود عالمي للأمن"، وفقا لموقع المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي.

وقال البيان إن مبلغ 500 مليون يورو سيمول معدات الحماية الشخصية والمعدات العسكرية والوقود ومجموعات الإسعافات الأولية.

وجاء في البيان أن "المجلس الأوروبي يطالب روسيا بوقف عدوانها العسكري فورا على أراضي أوكرانيا".