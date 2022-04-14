سعد الصغير: مراتي عملتلي عمل وصورتني في مشهد مذل

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إنه يريد أن يقول لجمهوره إن زوجته عملت له عمل وأخدت فلوسه، ثم أنها صورته في وضع إذلال مع وضع قدمها في وجهه وتقول له "بوس عشان ماطلعش في التلفزيون وأقول لمراتك الأولى وجمهورك كذا وكذا " .

أضاف سعد الصغير خلال لقائه على قناة النهار في برنامج المتوحشة للإعلامية سالي عبد السلام ؛ أن ما حدث لايرضي الله وأنها أرسلت رسائل لأخيه ناجي والذي بكا عند مشاهدته لهذا الفيديو التي قامت زوجته بتصويره في ذلك المشهد المذل .

أوضح المطرب الشعبي، إنه صالح إخواته وأهله جميعا بعدما تأكدوا أن ما حدث له كان بسبب العمل الذي عملته له زوجته بعدما عرفوا أن في معدته بقايا العمل .

أشار سعد الصغير أن زوجته شمس ابتزته وأخذت منه فيلا وسيارة ب4 مليون جنيه حتى لا تفشي سره عند "أم منه زوجته الأولى " ؛ مضيفا أن الفرح يحييه ب15 ألف جنيه للمتعهد 3 آلاف وله بفرقته 60 شخصا 12 ألف جنيه، قائلا "أنا أبوس جزمة أم العيال ودفعت كل الفلوس دي عشان متقولكيش".