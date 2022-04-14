رأي صادم.. عفاف راضي: المهرجانات تعطي نوعا من الفرحة المؤقتة.. فيديو

قالت الفنانة عفاف راضي ، إنها تستمع إلي أغاني المهرجانات في حفلة أو في مناسبة واستمع اليها وانا أسير في الشارع ، لافتة إلي أن المهرجانات تعطي نوعا من الفرحة المؤقتة .

وأضافت عفاف راضي خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ،إن الوسط الفني فقد الكثير من العمالقة في مجال الفن ويصعب تعويضهم ومنهم بليغ حمدي وكمال الطويل ومنير مراد وغيرهم .



وأوضحت عفاف راضي ، إن الأجيال التي تعمل في الوسط الفني الأن جداد ، لافتة إلي انه من ضمن ابتعادها عن الفن أيضا هو تغير المناخ الفني .