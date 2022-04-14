14 أبريل.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .." إذا كنت مولودا في يوم 14 أبريل فإن ذلك يعني أنك يقظ وسريع البديهة وتنجذب كثيرا للتجديد والتغيير وتحب السفر.

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي،ولكنك تميل للاندفاع والتهور وللتركيز على ذاتك.

نصيحة لمواليد 14 إبريل

نصيحة:في عام ٢٠٢٢ تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.