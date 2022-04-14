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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثنائي إفريقي على رادار الأهلي لحل أزمة الدفاع في الفريق

صدى البلد

 


كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس تحركات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من أجل حل أزمة الدفاع التي عانى منها الفريق في الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد إصابة بدر بانون ورامي ربيعة ومحمود متولي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، موسيماني أبلغ  إدارة الأهلي  برغبته في  التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الصيفي بعد أن تحول خط الدفاع إلي أزمة فنية في المباريات الأخيرة".

وأضاف شبانة، أن موسيماني رشح أكثر من لاعب للجنة التعاقدات، من أجل لفتح قنوات التفاوض معهم وفي مقدمتهم الكيني بريان أونيانجو قلب دفاع صن داونز والغاني فيلمون بافور لاعب دريمرز الغاني من أجل استعادة التوزان في خط الدفاع بعد غياب بدر بانون للإصابة".

وأتم شبانة،  الجنوب افريقي يدرس ترشيح أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وذلك بعد تراجع الحالة الفنية والبدنية للمدافعين أمثال أيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي في الفترة الأخيرة وتكرار الأخطاء الفردية في المباريات مؤخرا".

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