عفاف راضي: بليغ حمدي عندما سمع صوتي قرر أن يتبناني.. فيديو

قالت الفنانة عفاف راضي ، إن الفنان بليغ حمدي عندما سمع صوتي قرر أن يتبني صوتي وقال إلي أن هناك حفلة للفنان عبد الحليم بعد فترة قصيرة وسوف تقومي بالغناء فيها .

وأضافت عفاف راضي خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ،إنا تفاجأه عندما قال إلي اني هغني مع عبد الحليم وحاولت التهرب ولكن ذهبت بالفعل ألي الحفلة ، مؤكدة أن هذه الحفلة كان لها صدي كبير ونجحت .

وأوضحت عفاف راضي ، إن بليغ حمدي بلغني اني هنضم لهم وبالفعل انضميت لهم ومضيت عقد احتكار مع شركة صوت الفن وهي شركة عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وكانت تضم جميع كبار مجال عالم الفن .