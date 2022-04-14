عفاف راضي: نجاحي في تقديم أغاني الأطفال صدفة.. فيديو

قالت الفنانة عفاف راضي، إن سبب تقديمي إلي أغاني الأطفال جاء صدفة عندما اتصل بي الأستاذ عمار التشريعي والسيد حجاب وابلغوني انهم يريدونني أن أقدم أغاني للأطفال ووقتها كانت أغاني الأطفال سمعتها وحشة .

وأضافت عفاف راضي خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر "، انه بعد الحاح من عمار الشريعي استمعت إلي الأغاني و انبهرت بها وقلت فورا نقدم الأغاني دي وبالفعل نجحت هذه الأغاني ومن بعدها تواليت في العمل بها .

وأوضحت عفاف راضي ، إن تقديم غاني الأطفال له أسلوب معين ومنها أن يكون لدي المقدم حيوية وصوته به طفولة ويستطيع التعبير عن الأحداث بصوت طفولي .