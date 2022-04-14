ربيع ياسين الأقرب لتولي قيادة المنتخب الأولمبي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن الكابتن ربيع ياسين، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، هو المرشح الأول لتولي قيادة المنتخب الأولمبي المصري خلال الفترة المقبلة، خلفا لشوقي غريب، الذي تمت إقالته منذ شهرين.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "هناك اتجاه كبير داخل اتحاد الكرة لإسناد مهمة تدريب المنتخب الأولمبي إلى الكابتن ربيع ياسين، خاصة في ظل الخبرات التي يتمتع بها مع مع منتخبات الناشئين".

وتابع: "أتمنى تواجد ياسين في منصب يستحقه مثل هذا".

وواصل: "كابتن ربيع ياسين وصنع جيل مميز في فترة من الفترات وخرج فجأة عن الصورة حتى عاد لمنتخب الشباب قبل حدوث أزمة بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب 2001".