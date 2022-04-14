مقر إعداد الطعام للكافتيريا.. السيطرة على حريق نشب بشقة في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشقة بالطابق الثالث تُستَغل لتجهيز الأطعمة والمأكولات لإحدى الكافتيريات، دائرة قسم ثانٍ بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث، ملك المدعو (معتز. م. م - 35 سنة - حاصل على بكالوريوس تجارة - ويقيم دائرة القسم)، تُستَغل لتجهيز الأطعمة والمأكولات لإحدي الكافتيريات.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وأفاد مالك الشقة بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، مُضيفًا بإحتراق بعض الأجهزة الكهربائية والمنقولات المنزلية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.