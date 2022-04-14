عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقر إعداد الطعام للكافتيريا.. السيطرة على حريق نشب بشقة في سوهاج

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشقة بالطابق الثالث تُستَغل لتجهيز الأطعمة والمأكولات لإحدى الكافتيريات، دائرة قسم ثانٍ بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث دائرة القسم.

نائب محافظ سوهاج: توفير أكثر من 600 قطعة أرض لمشروعات "حياة كريمة"

محافظ القاهرة: إخماد حريق مدنية نصر وأعمال التبريد جارية

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث، ملك المدعو (معتز. م. م -  35 سنة - حاصل على بكالوريوس تجارة - ويقيم دائرة القسم)، تُستَغل لتجهيز الأطعمة والمأكولات لإحدي الكافتيريات.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وأفاد مالك الشقة بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، مُضيفًا بإحتراق بعض الأجهزة الكهربائية والمنقولات المنزلية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج الحماية المدنية حريق الطابق الثالث كافتيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

يبدأ العمل به غدا.. معلومات عن الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات الحكومية

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية عن "السلامة والصحة المهنية"

ترشيحاتنا

إنترنت مفتوح ومشروبات مجانا.. إطلاق أول مركبة مخصصة للسياحة الفضائية

جوتيريش يشكر محمد بن سلمان لجهود السعودية في هدنة اليمن

مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. شروط يجب توفرها في المتقدمين|خبراء ينصحون

رئيس الأعلى للإعلام يبحث التعاون الإعلامي مع السفير البريطاني لدى مصر

اتحاد الكرة يتفق مع «فيفا» على تنظيم دورات لتطوير قدرات مدربي الدوري المصري

عصام عبدالفتاح: مستحيل سماع محادثات الحكام مع غرفة الفار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ