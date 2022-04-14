غرق طالب أسيوطي بنهر النيل في سوهاج

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بنهر النيل، بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بغرق طالب بمياه النيل دائرة المركز.

وعلى الفور تم انتقال رجال وحدة الحماية المدنية، إلى مقر الحادث، وتم انتشال جثمان الطالب، وبالانتقال والفحص تبين غرق المدعو (محمد. ع. ح - 15 سنة - طالب - ويقيم مركز البداري بمحافظة أسيوط).

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وبسؤال والدته المدعوة (تهاني. ج. م - 48 سنة - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه أثناء استحمام نجلها المذكور بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.