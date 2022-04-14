عاجل
30 سنة بيأكل الناس.. حكاية "التنك" أشهر بائع فول فى بنها بالقليوبية.. شاهد أخبار التوك شو.. أحمد موسى: لودر تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر.. وحمو بيكا: أمي عيطت من كلام رامز جلال عليا في موفي ستار |فيديو أخبار الرياضة.. كلوب يعترف بخطئه أمام بنفكيا.. عصام عبد الفتاح يعلق على بيان الأهلي نشرة المرأة والصحة.. أسباب انخفاض السكر في الجسم أثناء الصيام...علاج تساقط الشعر الشائعات تضرب الوسط الفني.. اعتناق دوللي شاهين للإسلام الأحدث.. ونقل تامر حسني لمستشفى تحدث جدلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| إيني الإيطالية تتفق مع مصر على شحن الغاز لأوروبا وأمريكا تستعد لإرسال مسؤول رفيع المستوى لـ أوكرانيا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والعربي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اليمن.. خروقات الحوثي للهدنة تتواصل والجيش يؤكد إفشال الهجمات
أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، تصديها لأربعة هجمات نفّذتها مليشيا الحوثي في جبهات القتال بحافظات مأرب والجوف والحديدة، وسط تصاعد لخروقاتها للهدنة الأممية المعلنة مطلع أبريل الجاري.

جوتيريش يشكر محمد بن سلمان لجهود السعودية في هدنة اليمن
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن شكره للجهود السعودية في تحقيق الهدنة في اليمن.

انفجار ذخائر يسبب تضررا شديدا في الطراد الصاروخي الروسي موسكفا
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن الطراد الحربي "موسكفا" تضرّر "بشدّة" من جراء انفجار ذخائر.

البنتاجون: لا نعرف أهداف العملية الروسية في أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تعرف المدة التي ستستغرقها العملية الروسية في أوكرانيا ولا أهدافها النهائية.

تونس.. الحكومة تقر زيادة جديدة في أسعار الوقود لخفض عجز الميزانية
أعلنت وزارة الطاقة التونسية، أمس الأربعاء، رفع أسعار الوقود نحو 5%، للمرة الثالثة هذا العام، في محاولة لكبح العجز في الميزانية.

أمريكا تستعد لإرسال مسؤول رفيع المستوى لـ أوكرانيا.. تفاصيل
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة في محادثات مبكرة لإرسال مسؤول رفيع المستوى إلى أوكرانيا قرار لم يتم الانتهاء منه بعد.

مسؤول إسرائيلي: إيران على وشك امتلاك مكونات السلاح النووي
قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي، أمس الأربعاء، إن إيران على وشك الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع سلاح نووي، وذلك وسط استمرار توقف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

بسبب حرب أوكرانيا.. اجتماع كبرى شركات الدفاع الأمريكية في البنتاجون
التقى ممثلون عن عمالقة الصناعات الدفاعية، "بوينج" و"إل ثري هاريس" و"رايثيون" و"لوكهيد مارتن" و"بي إيه إي" و"هانتينجتون إنجلز" و"جنرال دايناميكس" و"نورثروب جرومان" مع قادة في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في الوقت الذي تصطف فيه وزارة الدفاع الأمريكية لمزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

هل باع بوتين أمير الظلام؟ من هو مدفيدتشوك حليف روسيا المسجون بأوكرانيا

جوتيريش يشكر محمد بن سلمان لجهود السعودية في هدنة اليمن

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو للمساعدات العسكرية
وافق الاتحاد الأوروبي على 500 مليون يورو إضافية (544 مليون دولار أمريكي) للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأربعاء، وفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الأوروبي للاتحاد الأوروبي.

إيني الإيطالية تتفق مع مصر على شحن 3 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا
أعلنت شركة إيني الإيطالية، توقيع اتفاقية مع مصر لتعزيز إنتاج الغاز، وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

برعاية الأمم المتحدة.. انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة
https://www.elbalad.news/5239553
أطلقت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، في القاهرة مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية، وذلك برعاية الأمم المتحدة.

100 عام من الشراكة.. الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل لقاء شكري وبلينكن
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء، تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

العاهل السعودي يأمر بتوفير مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين في أوكرانيا
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

مصر أمريكا البنتاجون السعودية مجلس النواب الملك سلمان ايني أوكرانيا مركز الملك سلمان الجيش اليمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

يبدأ العمل به غدا.. معلومات عن الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات الحكومية

موضوعات متعلقة

جوتيريش يشكر محمد بن سلمان لجهود السعودية في هدنة اليمن

بايدن يبحث مع زيلينسكي المساعدات الدفاعية لكييف والعقوبات ضد روسيا

ترشيحاتنا

وزير التعليم يدعو أولياء الأمور لمواجهة مروجي الشائعات بمقاطعة أخبارهم

فضل قراءة سورة القدر 100 مرة .. أسرار لا يعرفها الكثيرون

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل

ضبط لص حاول سرقة سيدة داخل سيارتها بالجيزة.. فيديو

بزيادة 66.6%.. 200 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال عام

أخبار الرياضة.. كلوب يعترف بخطئه أمام بنفكيا.. عصام عبد الفتاح يعلق على بيان الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ