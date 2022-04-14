أخبار العالم| إيني الإيطالية تتفق مع مصر على شحن الغاز لأوروبا وأمريكا تستعد لإرسال مسؤول رفيع المستوى لـ أوكرانيا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والعربي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اليمن.. خروقات الحوثي للهدنة تتواصل والجيش يؤكد إفشال الهجمات

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، تصديها لأربعة هجمات نفّذتها مليشيا الحوثي في جبهات القتال بحافظات مأرب والجوف والحديدة، وسط تصاعد لخروقاتها للهدنة الأممية المعلنة مطلع أبريل الجاري.

جوتيريش يشكر محمد بن سلمان لجهود السعودية في هدنة اليمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن شكره للجهود السعودية في تحقيق الهدنة في اليمن.

انفجار ذخائر يسبب تضررا شديدا في الطراد الصاروخي الروسي موسكفا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن الطراد الحربي "موسكفا" تضرّر "بشدّة" من جراء انفجار ذخائر.

البنتاجون: لا نعرف أهداف العملية الروسية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تعرف المدة التي ستستغرقها العملية الروسية في أوكرانيا ولا أهدافها النهائية.

تونس.. الحكومة تقر زيادة جديدة في أسعار الوقود لخفض عجز الميزانية

أعلنت وزارة الطاقة التونسية، أمس الأربعاء، رفع أسعار الوقود نحو 5%، للمرة الثالثة هذا العام، في محاولة لكبح العجز في الميزانية.

أمريكا تستعد لإرسال مسؤول رفيع المستوى لـ أوكرانيا.. تفاصيل

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة في محادثات مبكرة لإرسال مسؤول رفيع المستوى إلى أوكرانيا قرار لم يتم الانتهاء منه بعد.

مسؤول إسرائيلي: إيران على وشك امتلاك مكونات السلاح النووي

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي، أمس الأربعاء، إن إيران على وشك الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع سلاح نووي، وذلك وسط استمرار توقف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

بسبب حرب أوكرانيا.. اجتماع كبرى شركات الدفاع الأمريكية في البنتاجون

التقى ممثلون عن عمالقة الصناعات الدفاعية، "بوينج" و"إل ثري هاريس" و"رايثيون" و"لوكهيد مارتن" و"بي إيه إي" و"هانتينجتون إنجلز" و"جنرال دايناميكس" و"نورثروب جرومان" مع قادة في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في الوقت الذي تصطف فيه وزارة الدفاع الأمريكية لمزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو للمساعدات العسكرية

وافق الاتحاد الأوروبي على 500 مليون يورو إضافية (544 مليون دولار أمريكي) للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأربعاء، وفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الأوروبي للاتحاد الأوروبي.

إيني الإيطالية تتفق مع مصر على شحن 3 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا

أعلنت شركة إيني الإيطالية، توقيع اتفاقية مع مصر لتعزيز إنتاج الغاز، وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

برعاية الأمم المتحدة.. انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة

https://www.elbalad.news/5239553

أطلقت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، في القاهرة مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية، وذلك برعاية الأمم المتحدة.

100 عام من الشراكة.. الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل لقاء شكري وبلينكن

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء، تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

العاهل السعودي يأمر بتوفير مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين في أوكرانيا

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.