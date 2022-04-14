عاجل
30 سنة بيأكل الناس.. حكاية "التنك" أشهر بائع فول فى بنها بالقليوبية.. شاهد أخبار التوك شو.. أحمد موسى: لودر تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر.. وحمو بيكا: أمي عيطت من كلام رامز جلال عليا في موفي ستار |فيديو أخبار الرياضة.. كلوب يعترف بخطئه أمام بنفكيا.. عصام عبد الفتاح يعلق على بيان الأهلي نشرة المرأة والصحة.. أسباب انخفاض السكر في الجسم أثناء الصيام...علاج تساقط الشعر الشائعات تضرب الوسط الفني.. اعتناق دوللي شاهين للإسلام الأحدث.. ونقل تامر حسني لمستشفى تحدث جدلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| 6 تطبيقات "أندرويد" يمكنها اختراق هاتفك بدلا من حمايته.. واتسآب يحصل على ميزات جديدة انتظرها الكثيرون

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أوبو تطلق Oppo F21 Pro 5G وF21 Pro 4G لعشاق الهواتف الاقتصادية
 

كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتفين جديدين وهما: Oppo F21 Pro و F21 Pro 5G، واللذان سيكونا من بين أكثر هواتف أندرويد منافسة من حيث المواصفات والسعر.

 

 

واتسآب يحصل على ميزات جديدة انتظرها الكثيرون
 

أظهرت تسريبات جديدة أن مالكة تطبيق واتسآب "ميتا"، تختبر ميزات جديدة لتحسين خدمة المراسلة الفورية التابعة لها، والتي ستتيح  للمستخدمين إمكانية الرد على الرسائل عبر رسوم تعبيرية جديدة، وعلى ما يبدو أن منصة الدردشة الاجتماعية ستحصل على المزيد المميزات قريبا.

 

متصفح DuckDuckGo يصل أجهزة "ماك" بميزات أكثر خصوصية
 

أصبح تطبيق التصفح الذي يركز على الخصوصية DuckDuckGo، متوفر حاليا على أجهزة ماك Mac الشهيرة من شركة آبل.

 

عطل مفاجئ في خدمات وتطبيقات جوجل عالميًا
 

أفاد موقع "DownDetector"، بوجود عطل بـ خدمات جوجل المختلفة بدءا من مساء اليوم الأربعاء 13 أبريل، وسجل الموقع المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، شكاوي العديد من المستخدمين بوجود عطل مفاجئ في خدمات الشركة الأمريكية الشهيرة.

 

احذرها.. 6 تطبيقات "أندرويد" يمكنها اختراق هاتفك
 

حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد، على التحقق من أجهزتهم، للتأكد من ما إذا كانوا قد حملوا أي من التطبيقات المحملة ببرمجيات ضارة عبر متجر "جوجل بلاي"، والتي قد تشكل تهديدا كبيرا لأجهزتهم.

التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا واتساب أندرويد تطبيقات أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

يبدأ العمل به غدا.. معلومات عن الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات الحكومية

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|موتورولا تعلن مواصفات هاتف Moto G52 الجديد بسعر منافس.. جوجل تحظر العشرات من تطبيقات أندرويد الشائعة

أخبار التكنولوجيا| أوبو تطلق رسميًا أحدث هواتفها Oppo A57 5G.. ميتا تحذر من برمجية خبيثة في البريد الإلكتروني تخترق جميع بياناتك

أخبار التكنولوجيا.. META برمجية خبيثة في البريد الإلكتروني تخترق جميع بياناتك.. وفيفو تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي vivo X Note

أخبار التكنولوجيا|ميتا تمنع نشر ومشاركة أى بيانات خاصة بمحل السكن.. وهواوي تعلن رسميا إطلاق لاب توب Huawei MateBook 14

ترشيحاتنا

وزير التعليم يدعو أولياء الأمور لمواجهة مروجي الشائعات بمقاطعة أخبارهم

فضل قراءة سورة القدر 100 مرة .. أسرار لا يعرفها الكثيرون

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل

ضبط لص حاول سرقة سيدة داخل سيارتها بالجيزة.. فيديو

بزيادة 66.6%.. 200 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال عام

أخبار الرياضة.. كلوب يعترف بخطئه أمام بنفكيا.. عصام عبد الفتاح يعلق على بيان الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ