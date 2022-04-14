أخبار التكنولوجيا| 6 تطبيقات "أندرويد" يمكنها اختراق هاتفك بدلا من حمايته.. واتسآب يحصل على ميزات جديدة انتظرها الكثيرون

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أوبو تطلق Oppo F21 Pro 5G وF21 Pro 4G لعشاق الهواتف الاقتصادية



كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتفين جديدين وهما: Oppo F21 Pro و F21 Pro 5G، واللذان سيكونا من بين أكثر هواتف أندرويد منافسة من حيث المواصفات والسعر.

أظهرت تسريبات جديدة أن مالكة تطبيق واتسآب "ميتا"، تختبر ميزات جديدة لتحسين خدمة المراسلة الفورية التابعة لها، والتي ستتيح للمستخدمين إمكانية الرد على الرسائل عبر رسوم تعبيرية جديدة، وعلى ما يبدو أن منصة الدردشة الاجتماعية ستحصل على المزيد المميزات قريبا.

متصفح DuckDuckGo يصل أجهزة "ماك" بميزات أكثر خصوصية



أصبح تطبيق التصفح الذي يركز على الخصوصية DuckDuckGo، متوفر حاليا على أجهزة ماك Mac الشهيرة من شركة آبل.

أفاد موقع "DownDetector"، بوجود عطل بـ خدمات جوجل المختلفة بدءا من مساء اليوم الأربعاء 13 أبريل، وسجل الموقع المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، شكاوي العديد من المستخدمين بوجود عطل مفاجئ في خدمات الشركة الأمريكية الشهيرة.

حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد، على التحقق من أجهزتهم، للتأكد من ما إذا كانوا قد حملوا أي من التطبيقات المحملة ببرمجيات ضارة عبر متجر "جوجل بلاي"، والتي قد تشكل تهديدا كبيرا لأجهزتهم.