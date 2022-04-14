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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صرف 208 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 1918 شاباً بالبحيرة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

استعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريراً تلقاه  من مديرية القوي العاملة بالبحيرة يفيد أنها قامت بتعيين  1918  شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 28  "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4075 من راغبي العمل ، وتوفير 134 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 2060 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 12 منحة مواليد بـ 24 ألف جنيه ، ومنحة مولود توأم بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و8 منحة زواج واحدة بمبلغ 24 ألف جنيه ، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وصرف 10 آلاف جنيه لعاملين لإجراء عملية جراحية كبري ، فضلاً عن استخراج وثيقة تأمين تكافلي لـ 2197 صياد ، بإجمالي 131 ألفاً و 821 جنيه ، وتسجيل 1735 عامل جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم  .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 892 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 31 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 22 ندوة توعية عمالية ، وعمل 8 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على  48 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 28 منشأة أخرى ، والتفتيش على 120 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 18 ألفاً و 588 عامل ، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 33 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 5 شكاوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ 2 شكوى ، و 25 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالإنتهاء من دورتين تدريبية بمركز تدريب مهني حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة ، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ 23 متدربة ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

 

 

محمد سعفان 3
محمد سعفان 3
محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة تعيين 1918 شابا البحيرة صرف 208 آلاف جنيه العمالة غير المنتظمة كعب العمل قادرون باختلاف

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